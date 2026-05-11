韓國瑜率立委訪法國 參訪凡爾賽宮、設宴感謝僑胞

立法院長韓國瑜率團前往法國、英國推動國會外交，於巴黎時間10日上午抵達法國，由駐法國代表處大使郝培芝接機並為訪團進行午餐簡報會後，隨即前往凡爾賽宮參訪；晚間則由立法院訪問團設宴款待旅法台商及僑界代表，向僑胞表達感謝之意。

韓國瑜9日起到17日率團前往法國、英國推動國會外交。立法院今天發出新聞稿表示，訪團一行抵達巴黎後，由駐法國代表處大使郝培芝接機並為訪團進行午餐簡報會後，隨即在邀訪單位法國參議院友台小組安排下，前往承載法國深厚人文歷史、也是現今法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，在導覽人員解釋下，帶領訪團深入了解珍貴的法國文化遺產。

晚間則由立法院訪問團設宴款待旅法台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結的僑胞表達誠摯感謝，肯定大家在促進台法民間交流，與經貿合作上扮演的重要角色。

韓國瑜致詞時特別感謝「世界台商總會」名譽總會長蔡國泰、國策顧問黃行德、「旅法印支華人會館」會長江基民及僑界朋友，在假日中踴躍出席相聚，並一一介紹在場的三黨立委，強調此次是擔任立法院長以來首次訪問歐洲，第一站便來到巴黎，為辛苦打拚的僑胞帶來娘家的問候與支持。

韓國瑜表示，台灣土地只占全球萬分之3、人口占千分之3、但工業產品卻占全世界產能的百分之3。台灣在國際亮眼表現，是民眾與海外僑胞共同努力的成果。他特別介紹台灣現有5大優勢，包括最先進的高科技半導體及晶圓代工、優質的醫療技術與全民健保制度、各行各業隱形冠軍的中小企業、舒適的生活與良好的治安，以及擁有百分之百自由民主的公民社會。

韓國瑜最後勉勵在場所有人，要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拚，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。此席溫馨喊話獲得在場60餘位出席貴賓熱烈回應。餐宴歷約2小時，在熱絡交流及溫馨氣氛中圓滿結束，為首日訪問行程畫下句點。