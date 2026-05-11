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【重磅快評】讓政次管選務及檢察官 卓榮泰拚命埋雷？

聯合報／ 主筆室
法務部次長黃謀信（右）若要通過立法院同意中選會委員的任命，極可能受到徐錫祥（左）人事案的影響而被封殺。記者季相儒／攝影
法務部次長黃謀信（右）若要通過立法院同意中選會委員的任命，極可能受到徐錫祥（左）人事案的影響而被封殺。記者季相儒／攝影

中選會委員人事一波三折，行政院長卓榮泰雖答應另外提3人名單，但卻挾帶法務部政務次長黃謀信，成了另一即將引爆地雷；徐錫祥殷鑑不遠，為避免落人政檢兩棲的批評，官員說政務官兼任獨立機關委員有前例可循，其實是竹篙湊菜刀，為偷渡上級要的人事案，民進黨政府真的很難找到說實話的官員了。 

把國會當塑膠、繞過國會同意權已成民進黨政府處理人事案的常態。卓榮泰提名中選會委員受阻，立法院行使人事同意權，最終僅通過主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，民進黨推薦的胡博硯、黃文玲與陳宗義遭藍白黨聯手反對而未能通過。

卓榮泰為此怒批國民黨失信，指原本與國民黨有默契，卻在投票時發生變數。他形容這是「精心計算的騙局」；藍營反擊，強調從未答應「送來的人事案就必須通過」。卓榮泰更耍賴堅持「再送一次」被封殺名單，要求立法院儘速審查，而且不公布游盈隆等人的任命案 。

眼看擋不了在野的優勢，卓榮泰最後還是調整態度，上月21日處理中選會人事案，任命立法院先前已通過的4位中選會委員，並補提另外3人名單，分別是副主任委員被提名人沈淑妃（ 曾任行政院法規會主委）、法務部政務次長黃謀信（曾任檢察官及地檢署檢察長）及執業律師蔡維哲。

光是看到名單，就可以發現問題很大，就如在國安體系歷練過的徐錫祥被提名擔任檢察總長一般的礙眼。徐不僅歷練不足，更有問題的是他曾任國安局副局長及法務部政務次長，這樣的背景令人擔憂他無法嚴守司法中立，然而賴清德根本無視觀瞻，直接下令讓徐「代理檢察總長」。 

黃謀信出任中選會委員又何嘗不是如此？在擔任政務次長前，他是常務次長，歷經檢察司司長、檢察長等職務，今年2月發布升任政務次長，就是接替徐錫祥，兩人升官途有脈絡可循；要說如果徐錫祥是政檢兩棲，黃謀信不是翻版嗎？

為了替黃謀信鋪路，行政院人事行政總處副人事長張秋元竟在立法院備詢時未說實話，藍委質疑行政院補提名黃謀信為中選會委員，但政務官兼任獨立機關委員，邏輯衝突矛盾，黃在上班時間要以什麼方式到中選會開會？就連綠委莊瑞雄也認為政務次長兼任獨立機關的委員，邏輯上有點怪。

但張秋元卻說過去法務部、內政部都有政務次長兼任中選會委員的案例。至於如何到中選會開會？張說，因是兼任中選會委員，政務次長會以「公出」方式去中選會開會，且兼職都有一定規範，並非新規定。

張秋元不僅故意曲解，更是刻意蒙蔽。過去政務次長擔任中選會委員僅李逸洋一人。李是2000年到20002年擔任內政部政務次長，期間也固然擔任中選會委員，但中選會已於是2009年3月三讀通過《中央選舉委員會組織法》後明定為依法獨立行使職權的合議制機關。在李之前，擔任內政部長的邱創煥、林洋港、吳伯雄、許水德等人更兼任中選會主委，張秋元混為一談，並不足取。 

依此而言，黃謀信若要通過立法院同意中選會委員的任命，極可能受到徐錫祥人事案的影響而被封殺，這將再度升高朝野緊張關係。但徐、黃路徑相似，爭議不相上下，試想，黃謀信在中選會開會時「公出」，會畢坐回法務部第二把交椅，左手管選務，右手管檢察官，這是什麼樣的局面。

更讓人驚恐的是，一旦徐鍚祥、黃謀信聯手，很難想像不會成了賴清德對付在野的最利的一把刀。卓榮泰假意另提中選會委員名單，卻拚命暗埋對付藍白的地雷，這種布局何等精妙？

卓榮泰 蘇子喬 李禮仲

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