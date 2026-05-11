張榮恭見王滬寧：中華文化是推動兩岸關係和平發展的引路明燈

國民黨副主席張榮恭代表國民黨出席在北京舉辦的第三屆海峽兩岸中華文化峰會，今上午在人民大會堂與中共中央政治局常委王滬寧會見。張榮恭向王滬寧說，從民族認同的立場，道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人；中華優秀傳統文化將在兩岸和平的道路上作為引路的明燈

張榮恭指出，今年4月10日中共總書記習近平和國民黨主席鄭麗文的會面與對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目，國共兩黨領導人的對話與成果，非常值得兩岸各界的支持與肯定。

張榮恭在會見時，對於如何推動兩岸關係和平發展、促進兩岸文化交流，提出三點看法。一是以中華文化為基礎：兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。所以從民族意識來說，兩岸人民都是中國人、是一家人。基於這樣的認知，實踐習近平對鄭麗文所講的「有事好好說，有事多商量」，才有務實基礎。

二是以法律體制為規範，張榮恭說，兩岸雙方的法律和體制，都用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。三是以共同記憶為媒介：2025年是台灣人民乙未抗日戰爭130周年，是中華民族抗戰勝利80周年，是台灣光復80周年。也是前主席連戰「和平之旅」20周年，以及兩岸領導人會面10周年，都是兩岸的共同記憶，發揮共同記憶，兩岸人民的和諧相處，更會有感情基礎。

張榮恭表示，今年是民族偉人、也是中國國民黨創黨總理孫中山誕辰160周年，意義同樣重大。1894年，清廷於甲午戰爭戰敗，隔年將台灣割讓給日本。孫中山目睹國事日非，為挽救民族危亡，於1894年建立中國國民黨前身興中會，寓意就是「振興中華」。孫中山先生畢生努力奮鬥的目標，簡而言之，就是民族復興、民權發達、民生樂利。

張榮恭說，過去132年，兩岸幾代人，在孫中山的激勵下，至今仍然為「振興中華」和「中華民族的偉大復興」而奮鬥不懈。當年孫中山在彌留之際，呼喚的「和平、奮鬥、救中國」，現在完全可以講成「和平、奮鬥、民族復興」。中華民族的復興對人類來說，必然是和平的，而不是稱霸的，不會走西方國強必霸的老路，關鍵就在於中華文化。

張榮恭強調，兩岸關係和平發展離不開兩項要件，一是民族認同，正好是今年峰會的主題「血脈相連、文化相通」。台灣在日據時期，連橫撰寫鉅作「台灣通史」，開門見山就提出「台灣人，中國之人也」。同時代的蔣渭水，是日據時期台灣民眾黨創始人，他也明確指出，「台灣人明白地是中華民族」。因此，從民族認同的立場，完完全全可以說，道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人。

張榮恭說，二是政治互信，就是堅持「九二共識、反對台獨」。九二共識是上世紀90年代初，兩岸雙方為了打破僵持，從兩岸各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，就是同屬一個中國，求同存異、展開協商。反對台獨，也符合台灣自己所有的規定。

張榮恭說，從1992年兩岸啟動協商與聯繫機制三十幾年的歷程來看，兩岸關係歷經起伏，證明民族認同與政治互信是和平與發展的根本性保證，捨此，別無他途。而中華優秀傳統文化也正在、並且將在兩岸和平的道路上作為引路的明燈。

張榮恭與王滬寧，以及出席會見的台灣文化界代表，就如何推動兩岸文化交流，廣泛交換意見。會見結束後，張榮恭隨即趕往北京飯店，出席第三屆海峽兩岸中華文化峰會的主論壇開幕式。

國民黨副主席張榮恭代表國民黨出席在北京舉辦的第三屆海峽兩岸中華文化峰會，今上午在人民大會堂與中共中央政治局常委王滬寧會見。圖／國民黨提供