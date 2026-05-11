出席「兩公約」國際審查會 卓榮泰：期待與國際對話

兩公約第四次國家報告國際審查會今起至本月13日在財團法人「張榮發基金會」國際會議中心舉行，共12位國際人權專家與會；行政院長卓榮泰出席開幕會議致詞時表示，期待透過審查深化政府與民間、國內與國際間的對話與合作。

卓榮泰表示，5月是相當重要的月份，5月的第一天5月1日是勞動節，立法院也在2019年5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，同性伴侶可以登記結婚，讓台灣人權環境向前推進一大步。

卓說，5月19日是台灣的「白色恐怖紀念日」，藉由這個日子，提醒我們在1949 年的5月19日台灣頒布戒嚴令，開啟長達38年威權統治的歷史，國家人權博物館也在今年5月特別舉辦「2026年人權講座」系列活動以及「兒童人權教育」系列活動，持續加強台灣人權理念的教育與推廣。

卓榮泰說，回顧兩公約第四次國家報告期間，台灣持續強化人權保障制度，並完善相關監督機制。例如，在制度面成立符合聯合國「巴黎原則」的「監察院國家人權委員會」，強化獨立監督功能，行政院也設立「人權及轉型正義處」，統籌協調跨部會的人權事務。

卓說，於政策面，在他擔任行政院長期間，行政院提出青年基本法落實青年主流化，確保青年參與公共事務的權利，在制度面，行政院成立運動部、兒少及家庭支持署及長期照顧及社會發展署，落實保障各個族群的權利與福利。

卓還表示，今年行政院提出「性別暴力防治國家行動計畫」，為台灣首部國家級性別暴力防治計畫，將性別暴力防治列入國家整體發展策略，建立性別平權的社會，展現台灣作為民主國家持續與國際人權標準接軌的決心與行動。

卓榮泰說，根據今年3月「自由之家」全球自由度評分，台灣獲得93分，亞洲僅次日本，但國際人權議題持續擴展，台灣與世界各國同樣面臨假訊息、隱私保護及科技濫用等挑戰，期待透過此次審查，進一步深化政府與民間、國內與國際間的對話與合作，更完善回應人民的需求。

法務部長鄭銘謙表示，自2022年兩公約第三次審查會議以來，法務部致力於將人權價值落實於法制革新，並積極促進政府與民間的深度對話，確保各界聲音能精確遞送給審查委員；鄭說，本次審查過程將全程在「人權大步走」網站直播，讓國人共同見證台灣人權法治的進展。

兩公約第四次國家報告國際審查會今起至本月13日在財團法人「張榮發基金會」國際會議中心舉行，左起：Jochen von Bernstorff、David Richard Boyd、Olivier De Schutter、Miloon Kothari、Rosslyn Noonan、經社文主席 Heisoo Shin、紀惠容副主委、李慧芝發言人、林明昕政委、卓榮泰院長、鄭銘謙部長、立法委員張雅琳、黃謀信政次、公政主席 Manfred Nowak、William Anthony Schabas、Rukka Sombolinggi、Síofra O’Leary、David Kaye、Dunja Mijatović。圖 /法務部提供