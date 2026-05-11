快訊

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

台人不顧資安買低價海外eSIM NCC被點名阻礙台灣「旅遊eSIM」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文提「和平繁榮之鏈」 范雲：應警覺目的是不是盼「投降」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文日前接受ＣＮＮ專訪表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購，尤其已具備發價書的軍購項目，應優先且迅速處理。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文日前接受ＣＮＮ專訪表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購，尤其已具備發價書的軍購項目，應優先且迅速處理。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，台灣不應被迫在美中之間選擇，並提出「和平繁榮之鏈」構想。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天評，鄭嘴上談和平，卻無視中國對台灣的軍事威脅，民進黨立院黨團書記長范雲說，外界應警覺鄭麗文真正目的是不是希望「投降」。

民進黨立院黨團書記長范雲說，外界應警覺鄭麗文真正目的是不是希望「投降」，她並以西藏為例，當時西藏相信中共所謂的和平，卻在解除武裝後迎來血洗和流亡，「不要相信任何沒有實力做後盾就想奢談和平」，強化國防與推動1.25兆元軍購特別條例，才是真正的和平。

民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對鄭麗文接受外媒專訪的談話，莊瑞雄指出，台灣任何的國防建設，或此次被砍到只剩7800億元的軍購特別條例，目的是防範中共對台灣的軍事威脅、侵略，台灣多數人都認為台灣最大的風險跟威脅來自中國，鄭麗文卻認為不是。

「鄭麗文嘴巴講和平。但和平的前提是有沒有把防衛國家當成要務。」莊瑞雄批評，鄭麗文的評論中，都捨不得去罵中共對台灣的威脅，鄭喊話不要選邊，但和平不會從天上掉下來，如果無視中國對台灣的威脅和危機，只是嘴巴喊和平，相信不只有台灣民眾聽不下去，國民黨人亦然。

莊瑞雄指出，鄭麗文最後的內心主張只剩下「九二共識」，又恢復「一個中國」，揚棄讓台灣人當家作主的概念；鄭麗文身為最大在野黨主席，理應給予尊重，但鄭年輕時主張極獨，還將國民黨視為最殘暴的政黨，如今政治光譜轉變，現在又喊九二共識，「我都不認為他是真心的，現在喊92共識我認為也是假的，投機阿」。

范雲 鄭麗文 莊瑞雄

延伸閱讀

鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫或戰爭

鄭麗文盼打造和平繁榮之鏈 林佳龍：中共威權擴張已跳過第一島鏈

川習會前 王滬寧會張榮恭：兩岸同胞堅守「國土不可分」信念

傳政院不排除另提無人機特別條例 黃國昌：不該讓「綠友友」大撈一筆

相關新聞

張榮恭見王滬寧：中華文化是推動兩岸關係和平發展的引路明燈

國民黨副主席張榮恭代表國民黨出席在北京舉辦的第三屆海峽兩岸中華文化峰會，今上午在人民大會堂與中共中央政治局常委王滬寧會見。張榮恭向王滬寧說，從民族認同的立場，道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人；中華優秀傳統文化將在兩岸和平的道路上作為引路的明燈

鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫或戰爭

國民黨主席鄭麗文近日接受香港媒體「南華早報」專訪時指出，國民黨堅定捍衛「中華民國憲法」與民主制度，任何兩岸未來發展，都必須建立於和平方式、尊重台灣人民意願及人民福祉之上，絕不接受任何形式的強迫或戰爭。

出席「兩公約」國際審查會 卓榮泰：期待與國際對話

兩公約第四次國家報告國際審查會今起至本月13日在財團法人「張榮發基金會」國際會議中心舉行，共12位國際人權專家與會；行政院長卓榮泰出席開幕會議致詞時表示，期待透過審查深化政府與民間、國內與國際間的對話與合作。

【重磅快評】讓政次管選務及檢察官 卓榮泰拚命埋雷？

中選會委員人事一波三折，行政院長卓榮泰雖答應另外提3人名單，但卻挾帶法務部政務次長黃謀信，成了另一即將引爆地雷；徐錫祥殷鑑不遠，為避免落人政檢兩棲的批評，官員說政務官兼任獨立機關委員有前例可循，其實是竹篙湊菜刀，為偷渡上級要的人事案，民進黨政府真的很難找到說實話的官員了。

鄭麗文提「和平繁榮之鏈」 范雲：應警覺目的是不是盼「投降」

國民黨主席鄭麗文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，台灣不應被迫在美中之間選擇，並提出「和平繁榮之鏈」構想。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天評，鄭嘴上談和平，卻無視中國對台灣的軍事威脅，民進黨立院黨團書記長范雲說，外界應警覺鄭麗文真正目的是不是希望「投降」。

鄭麗文6月訪美 林佳龍：台美政府管道為主 政黨外交為輔

國民黨主席鄭麗文可望在6月訪問美國，外交部長林佳龍今天在立法院受訪表示，「我們樂見政黨外交」，但當然以台美政府之間的管道為主，政黨外交為輔助；希望外交能夠代表台灣整體的國家利益，也能夠相輔相成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。