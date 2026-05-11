鄭麗文提「和平繁榮之鏈」 范雲：應警覺目的是不是盼「投降」

國民黨主席鄭麗文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，台灣不應被迫在美中之間選擇，並提出「和平繁榮之鏈」構想。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天評，鄭嘴上談和平，卻無視中國對台灣的軍事威脅，民進黨立院黨團書記長范雲說，外界應警覺鄭麗文真正目的是不是希望「投降」。

民進黨立院黨團書記長范雲說，外界應警覺鄭麗文真正目的是不是希望「投降」，她並以西藏為例，當時西藏相信中共所謂的和平，卻在解除武裝後迎來血洗和流亡，「不要相信任何沒有實力做後盾就想奢談和平」，強化國防與推動1.25兆元軍購特別條例，才是真正的和平。

民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對鄭麗文接受外媒專訪的談話，莊瑞雄指出，台灣任何的國防建設，或此次被砍到只剩7800億元的軍購特別條例，目的是防範中共對台灣的軍事威脅、侵略，台灣多數人都認為台灣最大的風險跟威脅來自中國，鄭麗文卻認為不是。

「鄭麗文嘴巴講和平。但和平的前提是有沒有把防衛國家當成要務。」莊瑞雄批評，鄭麗文的評論中，都捨不得去罵中共對台灣的威脅，鄭喊話不要選邊，但和平不會從天上掉下來，如果無視中國對台灣的威脅和危機，只是嘴巴喊和平，相信不只有台灣民眾聽不下去，國民黨人亦然。

莊瑞雄指出，鄭麗文最後的內心主張只剩下「九二共識」，又恢復「一個中國」，揚棄讓台灣人當家作主的概念；鄭麗文身為最大在野黨主席，理應給予尊重，但鄭年輕時主張極獨，還將國民黨視為最殘暴的政黨，如今政治光譜轉變，現在又喊九二共識，「我都不認為他是真心的，現在喊92共識我認為也是假的，投機阿」。