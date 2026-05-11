鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫或戰爭

國民黨主席鄭麗文近日接受香港媒體「南華早報」專訪時指出，國民黨堅定捍衛「中華民國憲法」與民主制度，任何兩岸未來發展，都必須建立於和平方式、尊重台灣人民意願及人民福祉之上，絕不接受任何形式的強迫或戰爭。

鄭麗文接受外媒專訪，就兩岸關係、台海和平、國防安全、台美關係及國際局勢等議題，說明國民黨的政策方向與立場。

在國防安全方面，鄭麗文重申，國民黨支持強化國防、支持合理且有效的對美軍購，也支持提升台灣自我防衛能力；但同時認為，任何重大國防預算都應具備具體內容、透明程序與有效監督，不能成為缺乏細節的「空白授權」。

鄭麗文說，真正負責任的國防政策，不只是提高數字，更重要的是如何將每一筆預算真正轉化為有效戰力，包括武器交付效率、戰略需求匹配以及軍人待遇與人才培育等問題，都應務實面對。

針對外界高度關注的「百年和平」理念，鄭麗文表示，兩岸和平不應因台灣內部政黨輪替而反覆震盪，台海穩定更不應成為短期政治操作的工具。她強調，和平必須建立在持續性的制度與互信之上，唯有如此，才能真正降低區域風險，避免兩岸陷入惡性循環。

鄭麗文表示，當前台海局勢持續升溫，國際社會普遍關注區域和平穩定，國民黨作為負責任的主要政黨，始終主張透過對話、交流與互信降低衝突風險，避免台灣陷入戰爭危機。只要回到「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，兩岸便有機會重新恢復和平交流與善意互動。

鄭麗文提到，此次訪問中國大陸的重要目的之一，就是向國際社會證明，「和平是做得到的」，兩岸之間並非只能走向對抗與衝突。她強調，國民黨所追求的，是一條能夠長期維持和平穩定、避免戰爭風險、保障台灣人民安全與發展利益的務實路線。

針對兩岸交流議題，鄭麗文說，國民黨希望推動更多元、更多層次的交流，包括青年、文化、觀光、產業及民間互動。近年兩岸關係惡化，已對台灣觀光、服務業、農漁業及許多基層產業造成明顯衝擊，台灣社會普遍期待兩岸恢復穩定交流與正常互動。

此外，鄭麗文也在專訪中談及即將展開的美國訪問行程，未來她將持續與美方政界、學界及智庫保持密切交流，向國際社會清楚說明國民黨維護台海和平、支持區域穩定以及負責任監督國防政策的立場。

鄭麗文說，台灣不應淪為大國博弈下的棋子，而應積極掌握自身命運，維持與國際社會的良好互動，同時降低兩岸衝突風險。和平、穩定與安全，才是真正符合台灣人民利益與國際社會期待的方向。