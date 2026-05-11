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鄭麗文盼打造和平繁榮之鏈 林佳龍：中共威權擴張已跳過第一島鏈

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國民黨主席鄭麗文接受ＣＮＮ專訪時表示，未來應將過去帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為「和平繁榮之鏈」。外交部長林佳龍（左）今天表示，中共的威權擴張，已經跳過第一島鏈到太平洋。記者周佑政／攝影
國民黨主席鄭麗文接受ＣＮＮ專訪時表示，未來應將過去帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為「和平繁榮之鏈」。外交部長林佳龍（左）今天表示，中共的威權擴張，已經跳過第一島鏈到太平洋。記者周佑政／攝影

國民黨主席鄭麗文接受ＣＮＮ專訪時表示，未來應將過去帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為「和平繁榮之鏈」。外交部長林佳龍今天表示，中共現在進行的建軍備戰、威權擴張，已經跳過第一島鏈到太平洋，這也是為何理念相近國家必須要強化國防力量。

鄭麗文接受ＣＮＮ專訪時指出，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。東亞不應淪為零和博弈戰場，應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量。

林佳龍今天在立法院受訪表示，維持台海和平穩定，包括印太地區的和平穩定，是台灣與理念相近國家的共同目標。

林佳龍說，和平靠力量，也必須展現自我防衛的國防力量，能夠嚇阻侵略、特別是中共現在進行的建軍備戰、威權擴張，已經都跳過第一島鏈到太平洋，這也是為何理念相近國家，希望能夠維持和平穩定的現狀，必須要強化國防的力量，同時也要加強第一島鏈民主國家之間的合作。

針對藍白聯手在立法院三讀通過7800億元軍購特別條例，有報導稱，白宮官員明確表示，動對台灣才通過的國防特別預算表達失望。對此，林佳龍說，台美關係在安全方面，尤其是如何展現台灣自我防衛的決心與能力，當然是表現在國防預算上。

林佳龍表示，國防預算的編列尤其是特別條例有其整體性，要因應美國的印太戰略，特別是在第一島鏈，台灣扮演關鍵角色，也希望能夠台灣的國會能夠來進行補救、朝野合作，讓國防預算能夠支持安全的政策，特別是在「台灣之盾」涉及跟無人機艦方面的發展與系統整合，這些都是整體國防不可或缺的一部分。

鄭麗文 中共 林佳龍

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