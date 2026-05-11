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拚外交！1萬公里外巧遇台中鄉親 楊瓊瓔在凡爾賽宮聲音被認出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院長韓國瑜前天深夜率跨黨派訪團到法國、英國推動國會外交，立委楊瓊瓔在法國巧遇台中鄉親。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
立法院長韓國瑜前天深夜率跨黨派訪團到法國、英國推動國會外交，立委楊瓊瓔在法國巧遇台中鄉親。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

立法院長韓國瑜前天深夜率跨黨派訪團到法國、英國推動國會外交，隨行的立委楊瓊瓔行程空檔到凡爾賽宮參觀，她的獨特招牌聲音被人認出，當場相認，原來是台中鄉親，楊瓊瓔立刻轉頭大笑「對啦！真的是瓊瓔！」她說真的很巧，拚外交在一萬公里外竟然遇到台中鄉親。

楊瓊瓔今天在臉書貼文和照片說，她跟著韓國瑜院長一起拜會法國參議院副議長，努力拚國會外交，讓世界看見台灣，行程空檔到凡爾賽宮參觀時，突然聽到一聲好親切的台語口音「欸？那個好像楊瓊瓔喔？」她立刻轉頭大笑「對啦！真的是瓊瓔！」

她說沒想到飛了將近一萬公里到法國，竟然能遇到台中來旅遊的鄉親，還結交了新朋友！大家驚呼連連，開心趕快合照留念；楊瓊瓔表示，這種他鄉遇故知的感覺太溫暖。

立法院長韓國瑜前天深夜率跨黨派訪團到法國、英國推動國會外交。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
立法院長韓國瑜前天深夜率跨黨派訪團到法國、英國推動國會外交。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

楊瓊瓔 韓國瑜 台中

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