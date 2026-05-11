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美媒專訪 鄭麗文提「和平繁榮之鏈」

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文日前接受ＣＮＮ專訪表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購，尤其已具備發價書的軍購項目，應優先且迅速處理。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文日前接受ＣＮＮ專訪表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購，尤其已具備發價書的軍購項目，應優先且迅速處理。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。談及軍購，她重申，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對已具備發價書（ＬＯＡ）的軍購項目，應優先且迅速處理。

鄭麗文在專訪中表示，台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子；國民黨將持續以務實穩健路線，守護中華民國安全、台海和平與人民福祉。東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。

鄭麗文表示，國民黨始終堅定支持中華民國國防安全，也是台灣國防力量最穩定、最負責任的支持者，對於已具備發價書的軍購項目，主張應優先且迅速處理；作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

在兩岸與國際局勢方面，她指出，台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高；國民黨長期堅持依據中華民國憲法與九二共識推動兩岸交流，核心目標始終是維護台海和平與人民安全。

她也指出，台灣擁有全球關鍵半導體產業與高度重要的供應鏈地位，台海和平不僅關乎台灣，更攸關全球經濟安全與區域穩定；若東亞陷入衝突，將對全世界造成巨大衝擊，國際社會應共同努力降低對抗風險，避免戰爭發生。國民黨將持續堅持「強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作」三大方向，帶領台灣在全球變局中維持安全、穩定與繁榮。

鄭麗文 第一島鏈 國民黨

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