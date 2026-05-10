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出席佛誕祈福會 賴總統：感謝慈濟對社會無私奉獻
賴清德總統、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院前院長王金平等人今晚出席舉辦「2026年佛誕浴佛·孝親感恩祈福會」。賴總統帶領參與群眾進行禮佛足、至誠發願、接法香等浴佛儀式，共同祈願社會祥和、國泰民安。
為慶祝佛誕節，「佛教慈濟慈善事業基金會」今晚間中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦「2026年佛誕浴佛·孝親感恩祈福會」，賴總統出席參與浴佛祈福儀式。
浴佛大典於傍晚6時許開始進行，賴總統與大眾齊聲唱誦「讚佛偈」，並向佛陀行三問訊禮。隨後，與法師及眾人合念祈福文。
賴總統致祝福語時表示，慈濟秉持「為佛教、為眾生」的理念，走過一甲子。每當面臨災難，慈濟人的身影總是走在最前、做到最後。他要代表國家感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮。
接著，賴總統帶領參與群眾進行禮佛足、至誠發願、接法香等浴佛儀式，共同祈願社會祥和、國泰民安。
總統府表示，總統府副秘書長何志偉、內政部長劉世芳、環境部長彭啓明、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院前院長王金平、立委蘇巧慧、佛教慈濟慈善事業基金會副總執行長林靜憪、執行長顏博文及多國駐台使節等出席是項活動。
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