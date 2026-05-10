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【重磅快評】拿台積電來洗白 台電變「粉底液公司」？

聯合報／ 主筆室
台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。（本報資料照片與台電官網截圖）
台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。（本報資料照片與台電官網截圖）

台電近來最受矚目的改革，不是降低虧損黑洞、強化供電穩定，更不是如何避免停電夢魘，而是高調更換使用超過一甲子的招牌字體，將于右任的草書墨寶改為聶永真的數位書法。當全民關心的是跳電、漲價與能源政策時，台電卻更重視「品牌升級」，以為民眾抱怨的是字太醜，而非電不夠，形同「頭痛醫腳趾」。

台電最近「改頭換面」被炎上，綠營側翼、旅外學者近日特別搬出台積電過去也曾改過商標來緩頰。台電也在社群平台發文，企業識別更換是常見的事，Google、Apple、Coca-Cola、Starbucks、Uber、麥當勞等都曾更換過企業識別，該案依法全程上網招標公開透明，任何黨派立場皆可投標，無需過度政治聯想。

有心人士刻意洗白，讓台電變身「粉底液公司」，台積電和台電雖僅一字之差，但兩者的規模、績效、產值皆是天壤之別，簡直是「拿香蕉比香蕉皮」。網友也留言反諷，「Google、Apple每年獲利1000億美元以上，台電則是恐嚇人民不補貼、就會瀕臨破產的公司，兩者如何相提並論？」

台積電與台電是完全不同層次的存在，兩者類比無異於「東施效顰」。台積電是全球半導體霸主，是台灣在國際供應鏈中的戰略核心，被譽為「護國神山」，其品牌調整牽涉全球市場布局、科技領先與企業競爭力，每一次形象更新，都是產業升級與國際戰略考量。台積電靠的是晶片、技術與市值擴大影響力，而不是靠字體美學建立信任。

反觀台電則是老牌國營事業，近年最鮮明的標籤卻是虧損、漲價、停電與能源政策爭議。民眾對台電的不滿，核心從來不是招牌老舊，而是專業能力的問題，包括供電穩定度不足、財務黑洞擴大、核能轉型方向混亂。但台電不優先處理根本問題，反而斥資更換招牌、視覺識別，把粉底液塗在破口上，只在乎顏值、不在乎體質。

台電這次改招牌，耗資96萬元請聶永真操刀，相較於台電當年僅靠兩顆大西瓜換來于右任墨寶，兩者的人情味和格局高下立判，更遑論台電後續的紙本文件、帳單資料等全面更新成本將難以估算；聶永真竟抱怨「吃力不討好」，更讓人質疑台電「請鬼拿藥單」，背後是否暗藏政治動機，只為了淡化可連結中國大陸的書法和于右任。

台電聲稱「于右任版」改成「聶永真版」，可以讓整體形象更貼近智慧電網、綠能轉型與數位化時代，但台電總部大樓、營業處、發電廠等建物仍維持原有LOGO，形成「一個台電、兩塊招牌」，讓人不知所措。

外觀美醜固然見仁見智，但一項網路民調顯示，超過9成網友都比較支持原版；如果改招牌就能讓台電脫胎換骨，立法院招牌匾額也是于右任墨寶，聶永真不妨嘗試更新，若能因此化解國會衝突、促進朝野和諧，才算「頭痛醫頭」的大功一件。

台電 聶永真 台積電

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