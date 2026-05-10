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獨立機關大出缺…政府未補提名 大法官、NCC與中選會無法正常運作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

獨立機關人事大出缺！多半呈現提名遭否決，但仍未補齊的現象：總統府大法官提名2次均遭到藍白否決，府方已逾10個月仍未再補人選；行政院提名NCC委員2次遭到否決，但去年11月至今6個月，行政院尚未提出新人選。中選會委員行政院雖有提名，但第一次提名7人被否決3人，後續則有補提尚未排審。如今，大法官、NCC與中選會無法正常運作，恐影響憲政、媒體與選務運作。

此外，藍白近日以政治性過高、少辦大案、恐難維持中立性為由，否決了賴總統提名的檢察總長、法務部次長徐錫祥。公視董監事名單行政院雖於3月補提了第2輪名單，但由在野黨推薦的8位董監事審查委員卻以文化部沒有協商為由，已向立法院集體請辭，目前也陷入進退不得的卡關狀態。

5人釋憲爭議大

賴政府上任後，面對國會朝小野大，多項人事權都遭到否決，例如大法官曾提名2次、14人都遭在野黨否決；大法官目前僅有8位，且其中3位蔡宗珍、朱富美與楊惠欽不願參與不足額的釋憲下，5位大法官的釋憲始終都有爭議。國民黨與民眾黨認為大法官民進黨都提自己人，他們不是爭議多就是充滿政治性，而去年7月第二次提名遭到否決後，總統府至今都沒有傳出要再提名的風聲。

無NCC委員無法換照

由行政院主管的提名部分，NCC提名的4位新委員都遭到否決，現有NCC委員任期將於7月底屆滿，但依法行政院應該在4月進行提名，行政院至今仍沒有動作，讓外界擔心7月以後，NCC恐怕會鬧空城。行政院雖曾於2024年4月提名翁柏宗擔任主委、陳炳宏擔任副主委、新委員羅慧雯、詹懿廉，但因為《NCC組織法》修法，此人事案遭到撤回。

2025年7月，行政院再提成大資工特聘教授蔣榮先當主委、東吳法學特聘教授程明修當副主委，政大廣電所教授黃葳威與羅慧雯，但由於此名單未先與在野黨討論，因此再次遭到封殺。但如果沒有NCC委員，需要委員會決議的媒體換照、新頻率申請、重大裁罰等措施恐將受阻。

中選會缺人波及選舉

中選會第一次提名7人，僅有主委游盈隆與藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬通過。行政院雖補提名前行政院法規會主委沈淑妃、律師蔡維哲與法務部次長黃謀信，但藍白不見得買單。中選會攸關2026年地方選舉的選務運作，還有後續可能的公投綁大選、不在籍投票與陸配參政議題，目前委員僅有8人，若要正常運作通常是9到11人，若遲未補齊恐影響選務推動與改革。

接下來賴總統還要提名監察委員，但國民黨與民眾黨都已表態推動廢除考監院、拒絕推薦人選，屆時人選出爐，在立法院審議時恐也困難重重，但監察院攸關人民權利救濟、人權事務與對行政機關的監督，若監察院空轉，也會有不小的影響。

檢察總長遭否決

此外，賴總統提名徐錫祥擔任檢察總遭否決後，卻仍請他代理檢察總長，引起不少爭議；公視董監事行政院雖有提名，但由在野黨推舉的8名公視董監事審查委員批評文化部「不遵循《公共電視法》之立法精神，且違反歷屆均經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名」因此請辭。

但文化部回應說，《公共電視法》49條條文沒有一條寫到需要「政黨協商」程序，此次名單已經是廣徵各界意見後的最佳名單，目前提名的10位候選人名單都是一時之選，「何來個人私器之說？」近來國會甚至不承認公視董事長胡元輝延任的有效性而將他趕走，引發喧然大波，相關提名也陷入了僵局。

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