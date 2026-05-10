藍盼推「晶片國安法」保障晶片製程 綠憂不安好心

針對國民黨接下來要推動《晶片國安法》立法，限制關鍵技術外流，民眾黨主席黃國昌也表示肯定，但綠委鍾佳濱10日受訪時表示，美國、台積電與民主國家本來就有針對晶片運輸進行管制，藍委這樣做恐怕是為了限制我國晶片與各國交流。鍾佳濱呼籲藍白若真的為國安著想，應該優先與執政黨一起推國安相關法案（例如立委赴中審查等）。

藍白共推未來帳戶

國民黨團在本會期開始時，曾公布立法院新會期的優先法案，共計42案，包括《晶片國安法》草案，確保最先進的研發與生產實質根留台灣，以及與民眾黨共推的《台灣未來帳戶特別條例》草案、攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案與賦予法院於宣告無期徒刑時，得宣告不得假釋的《刑法》部分條文修正草案。

藍委盼保障製程領先

外媒報導，蘋果與英特爾達成初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片，美國打算組「晶片國家隊」下，國民黨立委賴士葆近日表示，晶片產業是台灣矽盾，政府一定要嚴加保護，國民黨打算乘均購之勝，優先推動《晶片國安法》，來保障台灣的晶片製程領先全球，否則失去台積電優勢恐怕是早晚的事。

對此，民眾黨主席黃國昌表示，對於高科技產品進行必要管制作為，這是民主國家的常態，美國也是採取相同的規範態度，「為了保住台灣的護國神山、高科技晶片產業，這樣的修法方向，的確值得討論。」他也呼籲美國給予我國半導體產業一定程度的支持。

民主國家早有管制

但民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，政府與民進黨團提出許多強化台灣國安的修法，過去遭在野黨多次抵制，如今國民黨卻想要修法，要求國防與安全軍事用途的晶片經過程序審查，還要經過國會同意，但台積電的晶片購買，除了美國、民主國家以外，台積電自己都有管制與追蹤動向，先進晶片早已禁運俄羅斯、伊朗與中國。

「在野黨應該關注真正提升國安的法案！」鍾佳濱不滿指出，如果真的重視國安，應該先通過執政黨推動的國安法案，如今國民黨打算推動的《晶片國安法》，恐怕是為了阻擋台灣與民主友盟國家交流晶片。

【更多精采內容，詳見 】