快訊

「天降米奇」民眾驚嚇險踩中 北市府將聯合稽查誠品生活南西店

新北女消防收氣墊...噁男猛拍臀部出言「屁股好翹」消防局報警提告

產後護理之家也傳偷拍…網爆料「媽媽都在房裡按摩」 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍盼推「晶片國安法」保障晶片製程 綠憂不安好心

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
軍購案處理完，國民黨可能要推動《晶片國安法》白表示值得討論，綠質疑居心叵測。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
軍購案處理完，國民黨可能要推動《晶片國安法》白表示值得討論，綠質疑居心叵測。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

針對國民黨接下來要推動《晶片國安法》立法，限制關鍵技術外流，民眾黨主席黃國昌也表示肯定，但綠委鍾佳濱10日受訪時表示，美國、台積電與民主國家本來就有針對晶片運輸進行管制，藍委這樣做恐怕是為了限制我國晶片與各國交流。鍾佳濱呼籲藍白若真的為國安著想，應該優先與執政黨一起推國安相關法案（例如立委赴中審查等）。

藍白共推未來帳戶

國民黨團在本會期開始時，曾公布立法院新會期的優先法案，共計42案，包括《晶片國安法》草案，確保最先進的研發與生產實質根留台灣，以及與民眾黨共推的《台灣未來帳戶特別條例》草案、攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案與賦予法院於宣告無期徒刑時，得宣告不得假釋的《刑法》部分條文修正草案。

藍委盼保障製程領先

外媒報導，蘋果與英特爾達成初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片，美國打算組「晶片國家隊」下，國民黨立委賴士葆近日表示，晶片產業是台灣矽盾，政府一定要嚴加保護，國民黨打算乘均購之勝，優先推動《晶片國安法》，來保障台灣的晶片製程領先全球，否則失去台積電優勢恐怕是早晚的事。

對此，民眾黨主席黃國昌表示，對於高科技產品進行必要管制作為，這是民主國家的常態，美國也是採取相同的規範態度，「為了保住台灣的護國神山、高科技晶片產業，這樣的修法方向，的確值得討論。」他也呼籲美國給予我國半導體產業一定程度的支持。

民主國家早有管制

但民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，政府與民進黨團提出許多強化台灣國安的修法，過去遭在野黨多次抵制，如今國民黨卻想要修法，要求國防與安全軍事用途的晶片經過程序審查，還要經過國會同意，但台積電的晶片購買，除了美國、民主國家以外，台積電自己都有管制與追蹤動向，先進晶片早已禁運俄羅斯、伊朗與中國。

「在野黨應該關注真正提升國安的法案！」鍾佳濱不滿指出，如果真的重視國安，應該先通過執政黨推動的國安法案，如今國民黨打算推動的《晶片國安法》，恐怕是為了阻擋台灣與民主友盟國家交流晶片。

【更多精采內容，詳見

晶片 國安 鍾佳濱 立法院 國安法

延伸閱讀

藍委擬推晶片國安法護「神山」 黃國昌：值得討論跟研議

傳政院不排除另提無人機特別條例 黃國昌：不該讓「綠友友」大撈一筆

軍購條例藍白合作成功 台灣未來帳戶乘勝追擊拚本會期三讀

蘋果傳找英特爾代工晶片 完全仰賴台積電局面恐走入歷史

相關新聞

國策顧問賴永川辭世 府：賴總統深感不捨 將依家屬治喪安排表達追思

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川辭世，總統府發言人郭雅慧今日表示，賴清德總統聞訊後深感哀悼與不捨，並向賴永川夫人賴張玉枝女士及家屬表達誠摯慰問。

邀潘尼亞品嚐台南Style美食 賴總統：有一種甜是台南人血液裡流的甜

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）來台國是訪問，今天結束在台灣行程，搭機離台。賴總統今天在臉書分享邀請潘尼亞訪問台南餐敘的影片表示，「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」賴總統強調，台灣與巴拉圭，雖然相隔萬里，卻始終像老朋友一樣親近；期待兩國持續深化邦誼與合作。

安倍昭惠再訪高雄 謝長廷：安倍晉三是戰後對台灣最友善的日本首相

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。參與活動的台日關係協會會長謝長廷今天表示，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相，台日兩國感恩的心和助人的良善文化是維繫「善的循環」的重要因素，值得向全世界推廣。

藍盼推「晶片國安法」保障晶片製程 綠憂不安好心

針對國民黨接下來要推動《晶片國安法》立法，限制關鍵技術外流，民眾黨主席黃國昌也表示肯定，但綠委鍾佳濱10日受訪時表示，美國、台積電與民主國家本來就有針對晶片運輸進行管制，藍委這樣做恐怕是為了限制我國晶片與各國交流…

吐瓦魯通訊及創新部長率團訪台 深化夥伴關係

外交部表示，吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛今天率團訪台，期間將拜會相關部會，期望進一步深化兩國在數位與通訊領域...

鄭麗文擬6月初訪美 相關行程積極安排…知情人士透露目前進度

國民黨主席鄭麗文預計6月初出訪美國，將走訪美國東、西岸重要城市，與美方政界、智庫與僑界團體交流，相關行程目前黨內正積極安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。