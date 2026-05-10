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吐瓦魯通訊及創新部長率團訪台 深化夥伴關係

中央社／ 台北10日電
吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe，左2）於10日至14日應政府邀請率團訪台。圖／外交部提供（中央社）
吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe，左2）於10日至14日應政府邀請率團訪台。圖／外交部提供（中央社）

外交部表示，吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛今天率團訪台，期間將拜會相關部會，期望進一步深化兩國在數位與通訊領域的夥伴關係。

外交部下午發布新聞稿指出，吐瓦魯國交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe）伉儷應政府邀請，於10日至14日率團訪問台灣。訪團成員包括吐瓦魯電信公司總經理席夢娜（Tenanoia VeronicaSimona）以及交通、能源、通訊及創新部副次長艾可（Lauti Wayne Ako，另譯：亞可）等共4人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是柯飛第3度訪台，訪問期間主要將拜會台灣相關部會機關及企業，就資通訊、數位治理及韌性，以及能源發展暨安全等議題深入交換意見，並接受外交部長林佳龍款宴。

外交部表示，林佳龍今年3月以總統特使身分應邀率團訪問吐國，期間與吐國總理戴斐立（Feleti Teo）及柯飛等人已就台灣參與支持的Vaka海底電纜計畫，以及雙方在數位韌性與可信賴網路等領域的合作深入交換意見。此次柯飛訪台，雙方將持續就相關合作議題進行交流，進一步深化兩國在數位與通訊領域的夥伴關係。

外交部 吐瓦魯

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