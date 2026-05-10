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國策顧問賴永川辭世 府：賴總統深感不捨 將依家屬治喪安排表達追思
總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川辭世，總統府發言人郭雅慧今日表示，賴清德總統聞訊後深感哀悼與不捨，並向賴永川夫人賴張玉枝女士及家屬表達誠摯慰問。
郭雅慧表示，賴永川一生深耕嘉義地方，早年於嘉義經營中藥行，待人誠懇厚道，長期關懷鄉里、熱心公益，深受地方敬重。賴永川並長年投入宗教文化與地方公共事務，曾任嘉義城隍廟董事長八年，卸任後續任榮譽董事長，為保存地方信仰文化、凝聚社區情感，以及推動廟務穩健發展，貢獻良多。
郭雅慧指出，總統感念賴永川長年對嘉義地方、宗教文化及社會公益的付出，為人樸實、重情重義，無論在地方服務或民間交流中，都展現敦厚長者風範，敬悼賴永川一生奉獻地方、服務社會的精神，願賴先生安息，也盼家屬節哀珍重。總統府後續將依家屬治喪安排，表達慰問與追思之意。
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