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邀潘尼亞品嚐台南Style美食 賴總統：有一種甜是台南人血液裡流的甜

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴總統今天在臉書分享邀請潘尼亞訪問台南餐敘的影片表示，「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」圖／擷取自賴清德臉書
賴總統今天在臉書分享邀請潘尼亞訪問台南餐敘的影片表示，「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」圖／擷取自賴清德臉書

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）來台國是訪問，今天結束在台灣行程，搭機離台。賴總統今天在臉書分享邀請潘尼亞訪問台南餐敘的影片表示，「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」賴總統強調，台灣與巴拉圭，雖然相隔萬里，卻始終像老朋友一樣親近；期待兩國持續深化邦誼與合作。

潘尼亞訪台期間，賴總統邀請潘尼亞到台南，品嚐最具代表性的台灣菜。賴總說，這次，我們沒有安排在五星級飯店，而是選擇了傳承四代、許多歷屆總統招待外賓時都會到訪的阿霞飯店。這不僅是我最懷念的「台南Style」，更是在其他城市或餐廳吃不到的好味道。

賴總統表示，從招牌拼盤的炸蝦棗、烏魚子，水煮粉腸到阿里山咖啡香腸，每一道都是最在地的食材、最道地的台灣味。希望能讓我們的好朋友，感受到台灣人的熱情與好客。

賴總統表示，他也特別和潘尼亞分享，台灣人常開玩笑說：「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」桌上的這杯飲料，是台南人從小喝到大的冬瓜茶。而宴席最後的杏仁豆腐甜湯，以及帶有「真感謝」寓意的金甘蟹點心，更是台南人招待朋友的心意與祝福。

賴總統說，潘尼亞也特別提到，再次來到台灣有回家的感覺。而今天這桌台灣菜，更是感受到像是和家人吃飯一般溫暖。

賴總統指出，台灣與巴拉圭，雖然相隔萬里，卻始終像老朋友一樣親近。期待兩國持續深化邦誼與合作，繼續在國際上相互扶持，為世界帶來更多正面的力量。

巴拉圭 潘尼亞 台南

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