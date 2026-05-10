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安倍昭惠再訪高雄 謝長廷：安倍晉三是戰後對台灣最友善的日本首相

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。參與活動的台日關係協會會長謝長廷今天表示，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相。圖／取自謝長廷臉書
已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。參與活動的台日關係協會會長謝長廷今天表示，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相。圖／取自謝長廷臉書

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。參與活動的台日關係協會會長謝長廷今天表示，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相，台日兩國感恩的心和助人的良善文化是維繫「善的循環」的重要因素，值得向全世界推廣。

謝長廷在臉書表示，昨天下午，安倍昭惠夫人偕同多位日本友人到高雄保安堂對安倍晉三前首相的銅像獻花，海洋委員會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、議長康裕成、賴瑞隆、許智傑、林智鴻等多位立委、議員都有參加，紅毛港保安堂主委張吉雄在廣場搭棚架辦了流水席並有卡拉OK助興，讓外國貴賓體驗台灣的傳統習俗及熱情。

謝長廷表示，他致詞時說，他擔任駐日大使8年多時間，和安倍前首相第二任期有6年重疊，算是最了解他對台灣的善意跟貢獻的一個人，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相。這尊銅像象徵台灣民間對他的懷念跟敬意，台日兩國這種感恩的心和助人的良善文化是維繫「善的循環」的重要因素，值得向全世界推廣。

謝長廷說，另外，他昨日也特別向在紅毛港遷村時就認識的張吉雄表示感謝，當時因為他的協助，許多爭議才能順利解決。

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花，高雄市長陳其邁也參與活動。圖／取自謝長廷臉書
已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花，高雄市長陳其邁也參與活動。圖／取自謝長廷臉書

安倍晉三 謝長廷 日本

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