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巴拉圭總統潘尼亞結束國是訪問 與林佳龍握手、擁抱後搭機離台

中央社／ 桃園機場10日電
巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）率團訪問台灣，賴清德總統（中）以軍禮儀式歡迎來訪。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影
巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）率團訪問台灣，賴清德總統（中）以軍禮儀式歡迎來訪。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影

南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞7日至10日率團來台進行國是訪問，今天午間結束在台灣行程，搭機離開台灣，外交部長林佳龍前往送行，潘尼亞未在桃園國際機場發表談話。

潘尼亞結束台灣國是訪問行程，下午1時20分許，在林佳龍的陪同下前往桃園機場準備搭機離開台灣，雙方神情輕鬆邊聊天邊走進國賓門，潘尼亞在登機前也特別與林佳龍握手及擁抱，不過雙方並未發表談話。

總統賴清德8日頒贈「采玉大勳章」給潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞），並共同見證「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴刑事司法互助條約」簽署儀式，9日也到台南參訪「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局」及「國網雲端算力中心」。

巴拉圭 潘尼亞 林佳龍

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