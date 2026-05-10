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鄭麗文擬6月初訪美 相關行程積極安排…知情人士透露目前進度

中央社／ 台北10日電
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文預計6月初出訪美國，將走訪美國東、西岸重要城市，與美方政界、智庫與僑界團體交流，相關行程目前黨內正積極安排中；鄭麗文日前表示，對訪美成果保持樂觀，希望最終能超出預期。

鄭麗文4月出訪中國大陸後，外界關注何時啟程前往美國訪問，以及與美方會面的層級為何等議題。黨內人士透露，目前黨中央與國民黨駐美代表秦日新正密集規劃行程當中，預計在6月初出訪美國。

鄭麗文日前受訪時表示，目前已收到華府與美國各界邀請，包含國會議員、智庫與僑界團體等，將前往紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等主要城市，德州行程可能也會納入計畫；訪問期間將與老朋友、新朋友見面，包含美國主流社會人士等，希望觸及各黨派與多元聲音。

至於鄭麗文訪問華府行程以及時間點，知情人士透露，應會是6月第2週，但目前行程都還在討論、規劃中，因此皆未做最後確定。

訪美天數方面，知情人士表示，還要視鄭麗文到波士頓、紐約、華府的行程數量，以及是否前往美國南部重要城市，總訪問天數目前還沒定案，回程時間也未確定。

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