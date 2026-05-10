鄭麗文擬6月初訪美 相關行程積極安排…知情人士透露目前進度

已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天第四度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。參與活動的台日關係協會會長謝長廷今天表示，安倍前首相可以說是戰後對台灣最友善的日本首相，台日兩國感恩的心和助人的良善文化是維繫「善的循環」的重要因素，值得向全世界推廣。

2026-05-10 16:12