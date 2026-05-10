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公務員考績法修法送審 未達良好列9標準、停職調查減至3月

中央社／ 台北10日電
銓敘部4月已將公務員考績法修正草案函陳考試院審議。與3月徵詢意見版本相較，考績「未達良好」標準從6項增至9項，增加管理失當情節重大等樣態。針對情節重大的性騷、霸凌等進行調查的先行停職期限，由累計不得逾6個月縮短為3個月。示意圖。圖／AI生成
銓敘部4月已將公務員考績法修正草案函陳考試院審議。與3月徵詢意見版本相較，考績「未達良好」標準從6項增至9項，增加管理失當情節重大等樣態。針對情節重大的性騷、霸凌等進行調查的先行停職期限，由累計不得逾6個月縮短為3個月。示意圖。圖／AI生成

銓敘部4月已將公務員考績法修正草案函陳考試院審議。與3月徵詢意見版本相較，考績「未達良好」標準從6項增至9項，增加管理失當情節重大等樣態。針對情節重大的性騷、霸凌等進行調查的先行停職期限，由累計不得逾6個月縮短為3個月。

公務員考績制度因75%甲等上限，以及新人「輪流吃乙」等現象遭基層長期詬病，銓敘部3月23日預告公務人員考績法修正草案並蒐集各界意見後，4月22日已將考績法函陳考試院審議；後續待考試院會討論通過，將再送立法院審議。

4月版本修正草案指出，現行「考績」涵蓋年終考績、另予考績、專案考績等易混淆的概念，因此這次修法刪除「專案考績」，將考績明確區分為「工作考績」及「獎懲」兩大類別。「工作考績」是就工作表現給予年終綜合考評，「獎懲」是機關即時性給予個案獎勵或懲處，又細分為「平時考核獎懲」與針對違反服務法令或紀律行為的「服務懲處」，且服務懲處不得與平時考核獎勵互相抵銷。

此外，3月預告版本將「一次記2大功」或「一次記2大過」歸類在專案獎懲；4月版則將兩者都納入「平時考核獎懲」，以符合即時獎優懲劣的設計，同時在「服務懲處」中也針對違反服務法令或紀律者保留「一次記2大過」的處分。

考績列等方面，4月版本與3月相比，皆明訂工作考績擬分優秀、良好及未達良好3等次，優秀與良好都可晉本俸1級，分別給1.3個月與1個月俸給，並取消現行實務甲等比率75%限制；未達良好留原俸級，經半年改善期仍未符期待，或近3年內第2次考列未達良好者免職，且在改善期間不得升等、陞任或遷調主管職務。

相異之處在於，4月版本將「未達良好」情形增列至9項，第一，承辦業務有重大違失，造成人員傷亡或財物損失；第二，辦理業務，態度惡劣，情節重大；第三，工作推諉、怠慢或未能按時完成應辦工作，情節重大；第四，工作品質不佳，情節重大；第五，影響工作團隊合作推動業務，情節重大。

還有，第六，管理失當，影響工作團隊業務推動效果，情節重大；第七，平時考核獎懲抵銷後累計達一大過；第八，曠職累計達2日；第九，請扣除俸（薪）給事假超過30日。

銓敘部並說明，所謂「情節重大」，由機關依個案情形發生頻率或案情嚴重程度認定。至於公務員請家庭照顧假及身心調適假等併入事假日數計算，以及請延長病假或超過規定日數的病假（含併入病假日數計算的生理假及因安胎事由所請的病假）以事假抵銷，都不計入第九項規範的事假日數。

此外，針對重大違失行為，如圖謀背叛國家、涉違反國家安全、貪污、性侵、洩漏機密致政府遭受重大損害、違反職業安全衛生規定致他人死傷，以及情節重大的性騷擾、跟騷、霸凌等行為進行調查時的先行停職期限，4月版本將停職期間由累計不得超過6個月縮短為3個月，以督促機關儘速完成調查。

銓敘部 考績 考試院 公務員

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