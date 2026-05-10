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CNN專訪 鄭麗文拋打造東亞「和平繁榮之鏈」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／本報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／本報資料照

國民黨主席鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。她主張，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。

鄭麗文針對台灣國防安全、兩岸關係、台美關係及東亞區域局勢等議題，向國際社會完整說明國民黨立場。她強調，台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子。東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量。國民黨將持續以務實穩健路線，守護中華民國安全、台海和平與人民福祉。

鄭麗文表示，國民黨始終堅定支持中華民國國防安全，也是台灣國防力量最穩定、最負責任的支持者。國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對於已具備發價書（LOA）的軍購項目，主張應優先且迅速處理。作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

在兩岸與國際局勢方面，鄭麗文表示，台灣位處印太關鍵位置，同時與美國及中國大陸都維持重要關係，因此台灣不應被迫在美中之間二選一。台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。

鄭麗文強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。國民黨長期堅持依據「中華民國憲法」與「九二共識」推動兩岸交流，核心目標始終是維護台海和平與人民安全。

談及日前赴陸交流，鄭麗文表示，雙方均認知維持區域和平穩定的重要性，交流重點聚焦於恢復互動、降低敵意與擴大和平量能。她重申，台灣人民珍惜民主自由與現有生活方式，任何交流都必須建立在尊重、和平與務實基礎之上。

在地緣戰略層面，鄭麗文指出，台灣擁有全球關鍵半導體產業與高度重要的供應鏈地位，台海和平不僅關乎台灣，更攸關全球經濟安全與區域穩定。若東亞陷入衝突，將對全世界造成巨大衝擊，因此國際社會應共同努力降低對抗風險，避免戰爭發生。

談及個人政治歷程與未來願景，鄭麗文表示，她長期關注台灣前途與區域和平，深知戰爭風險對人民造成的巨大代價，因此始終堅持以務實理性態度思考台灣未來道路。面對快速變動的國際局勢，國民黨將持續堅持「強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作」三大方向，帶領台灣在全球變局中維持安全、穩定與繁榮。

鄭麗文表示，國民黨未來將持續團結努力，積極備戰2026年與2028年選舉，爭取重新執政，以穩健、理性、負責任的路線，為台灣、兩岸及國際社會創造更長遠的和平與發展。

鄭麗文 CNN 東南亞 國民黨 兩岸

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