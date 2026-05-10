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潘尼亞訪台會晤蔡英文 審視雙邊合作重申台巴邦誼

中央社／ 台北10日電

南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞訪台行程來到最後一天，潘尼亞今天於社群媒體透露，期間與前總統蔡英文會晤就雙邊合作進行審視。

潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）7日至10日率團來台進行國是訪問，今天午間將結束在台灣行程，前往菲律賓

潘尼亞今天在X平台發文，貼出與前總統蔡英文的合照。他表示，訪台期間與「好朋友」蔡英文會晤，一同審視雙邊合作議題，連結兩個國家以及所有共同建立的多年堅實同盟關係。

潘尼亞強調，巴拉圭和台灣友誼基於確實事實，包括合作計畫、投資等。

此外，潘尼亞9日在總統賴清德、外交部長林佳龍等人陪同下走訪台南。林佳龍在臉書發文指出，潘尼亞先前往南科管理局與國網雲端算力中心，了解台灣在AI、算力及科技治理方面的發展成果。

林佳龍提到，中午於台南著名的「阿霞飯店」款待訪團，老闆全家總動員端出一道道台式經典菜；適逢母親節繁忙時刻，仍空出整層樓接待潘尼亞一行，展現台灣熱情好客。潘尼亞非常熟練地使用筷子，展現融入台灣文化的自在，並在離開時與台南民眾逐一握手互動，讓人充分感受到他的真誠與親民。

林佳龍表示，下午陪同訪團前往奇美博物館參觀，潘尼亞全程十分專注、不斷主動提問，並好奇奇美博物館創辦人許文龍為何願意投入龐大資源興建博物館與醫院，收集小提琴並大方出借給年輕音樂家逐夢。

林佳龍表示，隨後一行人前往奇美食品幸福工廠，一起戴上廚師帽體驗手做鳳梨酥，沒想到潘尼亞動作非常俐落，一下子就完成好幾顆，還開心地與大家一起展示成品。

林佳龍說，這幾天陪同潘尼亞出席各種場合，充分感受到其真誠。台灣與巴拉圭雖相距遙遠，卻能透過科技、美食與文化一步步拉近彼此距離，這也是外交最溫暖的一面。

巴拉圭 菲律賓 潘尼亞 蔡英文 總統 台灣

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