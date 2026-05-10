許宇甄曝政院北棟管理費亂漲價 批政府帶頭漲房租 難怪百姓苦哈哈

今年度總預算付委，各委員會也正審各政府機關預算，國民黨立委許宇甄表示，行政院北棟大樓管理費今年疑似亂漲近千萬元，預算書與人事總處的口頭報告數字、最終實際編列數字完全不同，到底哪個正確？以最終編列數字來看，漲幅也很高，是政府帶頭漲房租？難怪百姓苦哈哈。

許宇甄揭發，行政院北棟大樓管理費不合理暴漲，預算說明書寫著「增列935萬9000元」，但人事總處的口頭報告卻稱是「360萬9000元」，而最終實際編列數字卻又說是增加「386萬9000元」，到底哪個才是立法院要審查的正確數字？

許宇甄指出，若照最終實際編列數字來看，行政院北棟大樓管理費在114年法定預算編列970萬7000元，今年編列的預算數1357萬6000元，增加386萬9000元，漲幅高達39.85%。許宇甄質疑，難道將近40%的管理費漲幅，是房價指數連續40多個月漲幅超過2%的一次進行調漲？

許宇甄批評，同一份預算書中出現三個完全不一樣的數字，已暴露出人事總處面對預算案的草率。而辦公室收到的漲價原因說明更是離譜，竟稱「因為管理委員會開會決定要漲所以漲價」。

許宇甄強調，行政機關的預算來自納稅人血汗錢，每一分支出都應受監督，豈能以一句管委會決定草率交差？管委會的成員，不就是政府機關各單位？若漲價是因為能源政策失當導致電費、油價、各項成本攀升，行政院就該誠實面對錯誤。當前房租指數持續徘徊在2%附近，年輕人與租屋族叫苦連天，政府不思平抑物價，自家的辦公大樓反而帶頭領漲管理費。

許宇甄表示，政府理應是穩定物價的定海神針，現在卻領頭示範如何漲租金，這無疑是向民間房東釋放錯誤訊號。其他政府部門是否有類似的狀況，也絕對會繼續追下去。