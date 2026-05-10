駐瑞士代表：台灣藉民主優勢 與國際維護繁榮穩定

「全球合作暨訓練架構：人工智慧」國際研習營在瑞士登場，駐瑞士代表王思為於開幕典禮表示，台灣將憑藉開放民主優勢，與國際社會共同維護數位時代的繁榮與穩定。

外交部上午發布新聞稿指出，駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館於當地時間7日至8日在瑞士首都伯恩合辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）：人工智慧（AI）」國際研習營。活動聚焦人工智慧發展趨勢、治理及國際合作，探討新興科技發展下合作機會與風險管理共識。

外交部說明，開幕典禮由台灣駐瑞士代表王思為及美國駐瑞士公使貝爾（Bradford Bell）共同主持。王思為致詞表示，人工智慧正重塑人類學習、工作及治理模式，各國應秉持以人為本原則，強化能力建構及跨部門合作。

王思為強調，台灣具備高科技產業基礎，專注人工智慧安全與倫理研究，將憑藉開放民主優勢，與國際社會共同維護數位時代的繁榮與穩定。

外交部表示，這次活動邀集來自台灣、美國、瑞士、英國、澳洲、加拿大及日本等國官員與資安專家與談，並有多國駐瑞士外交使節、瑞士政府、學術界與媒體代表逾80人出席。議題涵蓋各國人工智慧發展、供應鏈韌性與資安維護，以及人工智慧於醫療照護等領域的機會與挑戰。