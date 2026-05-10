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影／鼓勵還是暴力？高雄議員市場送康乃馨遭阿北大力拍打肩膀引熱議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部主委黃文益昨天在市場被選民大力拍打肩膀，晚間發文譴責暴力。圖／取自黃文益臉書
民進黨高雄市黨部主委黃文益昨天在市場被選民大力拍打肩膀，晚間發文譴責暴力。圖／取自黃文益臉書

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益母親節前夕前往菜市場致贈康乃馨，卻遭一名中年男性大力拍打肩膀且疑似爆粗口辱罵，黃文益感受不被尊重，PO出影片譴責暴力。此舉引發藍綠論戰，提及行政院前院長蘇貞昌當年用力拍打里長肩膀所引發的爭議事件。

高雄市議員黃文益昨晚在個人社群發出一段18秒影片，內容是他早上在傳統市場致贈母親節花束，一名在雞肉攤前購物的男子看見他送花，用力拍打他肩膀連喊「加油！」、「加油！」，不過後續卻疑似口爆粗口說「壞蛋」。

遭男子用力拍打肩膀後，黃文益曾出聲制止對方「不要動手」，昨晚附上影片發文抱怨說，如果音量開大聲一點，就可以聽到這位先生拍打他肩膀的聲音，遇到不同政治理念的人我們都彼此尊重，「但是假借鼓勵的名義用力打我，這就是暴力了」。

發文引起網友討論，有人說「即便不認同也不應該動手」、「沒水準，可見藍白的人素質教養水準都很低」、「是你才忍到現再才PO文要是那黨早就PO文罵人了」、「感覺不出是打人，不過這是個人感受」。

黃文益回應，他真的很想當聖人不要理，但是跑一天行程下來，不PO出來，覺得對不起自己。

此外，行政院前院長蘇貞昌在2018參選新北市長時，前往瑞芳市場時與民眾互動，曾因拍打里長肩膀、肚子太大力而遭投訴「不舒服」。所以有網友說「貴黨的蘇貞昌也有不是嗎？你怎不評論？」。

黃文益 母親節 蘇貞昌 高雄

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