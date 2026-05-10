藍委擬推晶片國安法護「神山」 黃國昌：值得討論跟研議

華爾街日報報導，蘋果與英特爾達成初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片，國民黨立委賴士葆有意推動「晶片國安法」。民眾黨主席黃國昌今天表示，為了保住台灣的護國神山、高科技晶片產業，「這樣的修法方向，的確值得討論研議」，相關管制作為也是民主國家的常態。

媒體報導，英特爾（Intel）與蘋果（Apple）達成初步合作協議，有望承接蘋果部分裝置的晶片代工訂單，政治大學金融系教授殷乃平認為，此舉是提早為風險分散做準備，賴士葆打算推動晶片國安法，藉此保障台灣的晶片製程領先全球，否則失去台積電優勢恐怕是早晚的事。

民眾黨上午舉辦「母親節寵愛媽咪」活動，藉由舒壓按摩傳遞對母親的感謝之情。黃國昌會前受訪時表示，生養不是一件容易的事情，還需要更多制度面的關懷，呼籲大家在母親節多陪伴母親、正視她們的辛苦，「在母親節這一天，我們想要跟所有母親說，媽媽辛苦了，我愛你。」

針對國民黨立委有意提出晶片國安法草案，黃國昌聽聞後則說，對於高科技產品進行必要管制作為，這是民主國家的常態，美國也是採取相同的規範態度，「為了保住台灣的護國神山、高科技晶片產業，這樣的修法方向，的確值得討論研議。」

不過，黃國昌也說，包括台積電在內的晶片科技，都是好幾代台灣人集全國之力，「非常多人從年輕時就爆肝，一步一步打造出來」，台灣晶片屬於全體台灣人與工程師的驕傲，絕對並非如同美國總統川普所說「從美國偷走」，台灣引以為傲的護國神山絕對不是從美國手上偷走。

黃國昌強調，「台美關係堅若磐石，我們希望是這個樣子」，希望美國友人能夠尊重，同時給予我國半導體產業一定程度的支持，不要再說晶片是從美國人手中偷走，相信對於台美關係一點幫助都沒有。