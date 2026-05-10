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祝賀母親節 賴總統：媽媽是人生路上最溫暖陪伴

中央社／ 台北10日電

總統賴清德今天祝福所有媽媽「母親節快樂」，他說，媽媽的關心與支持，始終是人生路上最溫暖、最有力的陪伴。

賴總統透過臉書發文祝賀母親節快樂表示，記得多關心媽媽、提醒要按時吃飯；最近進入梅雨季，常常一下雨就變得又濕又涼，別忘了提醒媽媽出門帶傘。

他說，那些早已習慣的小叮嚀，其實都是媽媽的愛。就像加油應援一樣，媽媽的關心與支持，始終是人生路上最溫暖、最有力的陪伴。「不只是在今天這個特別的日子，也別忘了每天都關心身邊所愛的人。」

副總統蕭美琴也透過臉書發文「母親節，媽媽們辛苦了！」

她說，擔任母職是24小時全年無休的掛念與付出，謝謝媽媽們以母愛的力量，撐起家庭的日常與孩子的成長。「祝福所有媽媽，母親節快樂」。

蕭美琴 母親節 賴清德

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