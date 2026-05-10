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邁入不惑之年 陳宥丞實踐生日做公益 陪關愛之家孩子玩遊樂園

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳宥丞去年生日時，陳前往內湖的卓媽媽狗園擔任志工，挽起袖子幫忙整理環境、照顧毛孩並換洗床單，用勞動落實對生命的關懷；今年，陳將愛心延續到南港關愛之家。圖／陳宥丞辦公室提供
陳宥丞去年生日時，陳前往內湖的卓媽媽狗園擔任志工，挽起袖子幫忙整理環境、照顧毛孩並換洗床單，用勞動落實對生命的關懷；今年，陳將愛心延續到南港關愛之家。圖／陳宥丞辦公室提供

民眾黨北市議員陳宥丞邁入40歲不惑之年，今年選擇與眾不同的慶生方式，與南港關愛之家孩子辦活動，實踐過去每年生日，皆以公益活動回饋社會的初衷。

陳宥丞說，生日不僅是個人的里程碑，更是回饋社會的重要時刻，在去年生日時，陳前往內湖的卓媽媽狗園擔任志工，挽起袖子幫忙整理環境、照顧毛孩並換洗床單，用勞動落實對生命的關懷；今年，陳將愛心延續到南港關愛之家。

南港關愛之家照顧一群零至12歲、身份特殊的孩童，因缺乏國籍或完整的家庭支持，日常生活中鮮少有機會像一般孩子一樣外出遊玩，陳得知許多孩子從未踏進過遊樂園，特別聯繫南港PaPark爬爬客親子樂園與大都會客運，在各方企業的鼎力支持下，克服經費與交通的難關，帶領孩子們展開一場充滿笑聲的冒險。

活動現場驚喜不斷，除孩子們玩耍聲，活動還邀請魔術師Alan帶來精采絕倫的表演，讓孩子們在驚嘆聲中感受魔法般的快樂。

陳宥丞有感而發地表示，兒少機構的運作單靠政府補助遠遠不夠，每個月仍需面對龐大的經費缺口來維持孩子們的食衣住行，同時也希望透過自身微薄的影響力，讓社會上這些善心角落被更多人看見，今天孩子們純真燦爛的笑容，就是他40歲生日最棒的禮物。

遊樂園 內湖 陳宥丞

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