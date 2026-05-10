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總統彈劾審查 綠：賴無列席必要

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰劉懿萱張文馨／台北報導

在野黨發起彈劾賴清德總統，周三預計先進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明，最終在十九日記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團屆時將集體缺席，來抗議彈劾案缺乏正當性；既然彈劾案缺乏正當性，賴總統自然沒有出席立院說明之必要。總統府昨沒有回應。

在野黨在去年底宣布啟動彈劾程序，十二月廿六日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表；彈劾案已在今年一月十四日和十五日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在一月廿一日及廿二日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴總統列席說明，但賴總統並未出席。

總統府發言人郭雅慧當時的說法是，尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後十三個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速審查通過今年度總預算及國防特別條例。

立院接下來將在本周三及周四進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明，並在十九日進行記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團在表決當天將以集體缺席方式抗議彈劾案缺乏正當性，該彈劾案缺乏正當性，賴總統自然沒有出席立院說明之必要。

莊瑞雄重申，彈劾案在憲政體制中的設計，是非常高的門檻，就算藍白聯手，這個案子也不會過，徒增整個政治上的對立，這個完全沒有任何的意義。

國民黨立委賴士葆表示，當然希望賴總統出席，且立法院也已架了舞台，賴總統應該來說明，為何下令行政院長卓榮泰動不動就「不副署」，破壞憲政運作。

賴士葆說，行政院覆議八次，覆議不過還不接受，完全凸顯行政權的傲慢獨大。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，彈劾案是憲政程序，賴總統若再次拒絕赴立院說明，只是凸顯自己對民意的輕蔑，更讓外界質疑賴總統究竟有什麼不敢說清楚的。

彈劾案 莊瑞雄 賴清德

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