韓國瑜率團訪歐：中華民國外交 呼吸一口新鮮空氣都難

立法院長韓國瑜昨率團訪歐，這是他第二次帶團出國拚外交。韓國瑜說，當前中華民國外交處境非常困難，「想要呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，希望傳遞所有台灣同胞的真善美給外國朋友，他會全力以赴。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜說，此行被視為國民黨內部拓展外交路線的重要訊號，韓國瑜展現出在處理與中國的關係之外，也努力開拓與世界其他民主國家的友好關係。國民黨立委李彥秀表示，她前年一月隨韓國瑜到華府參加美國總統川普的就職典禮，韓幽默中直指核心的風格，是他處理國會外交的最大優勢。

韓國瑜出發前在機場談話，稱此行是「『三黨一派』代表中華民國立法院」，希望能多交朋友。

韓國瑜細數台灣的五大優點，第一是高科技半導體及晶圓代工，第二為台灣醫療技術與全民健保，第三則是台灣人中小企業，橫跨化工、鋼鐵、模具製造和紡織等類別，都存在非常多的隱形冠軍，從衣服鞋襪到籃球皮球羽毛球，台灣都是全球冠軍。

第四，台灣生活的舒適愉快與方便可說全球最好；第五，台灣是百分之百享有民主自由的公民社會，民主已經刻進台灣人的ＤＮＡ，如今三黨都派出立委共訪歐洲，證明台灣是高度民主的社會。

韓國瑜說，希望此行達到三目標，讓沒來過台灣看看的外國友人會好奇想來看；一旦來到台灣會喜歡上台灣；離開台灣後會懷念台灣。

韓國瑜去年一月以賴清德總統特使身分，出席川普就職典禮；九月率立法院台日交流聯誼會跨黨派立委代表團，訪問日本東京和大阪，進行國會外交；如今，他再率跨黨派委員代表團出訪英國與法國，民進黨立委林楚茵、國民黨立委張嘉郡及民眾黨立委邱慧洳等都隨同出訪，韓國瑜將出席「歐洲台灣商會聯合總會」會員代表大會。

陳培瑜表示，韓國瑜率團出訪，不僅代表國會議長在國際外交中的重要地位，更傳達出台灣朝野參與國際事務的強烈意願。

李彥秀表示，韓國瑜人格特質風趣，不論對內調和鼎鼐或是對外國會外交，都會無往不利。

民眾黨團副總召王安祥說，祝福韓國瑜此次出訪一切順利，提升國際能見度與深化和他國溝通橋樑。