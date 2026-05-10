聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜率團訪歐：中華民國外交 呼吸一口新鮮空氣都難

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋劉懿萱季相儒／連線報導
立法院長韓國瑜（中）昨天率跨黨派立委訪團前往法、英，展開為期九天的國會外交行程。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜（中）昨天率跨黨派立委訪團前往法、英，展開為期九天的國會外交行程。記者季相儒／攝影

立法院長韓國瑜昨率團訪歐，這是他第二次帶團出國拚外交。韓國瑜說，當前中華民國外交處境非常困難，「想要呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，希望傳遞所有台灣同胞的真善美給外國朋友，他會全力以赴。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜說，此行被視為國民黨內部拓展外交路線的重要訊號，韓國瑜展現出在處理與中國的關係之外，也努力開拓與世界其他民主國家的友好關係。國民黨立委李彥秀表示，她前年一月隨韓國瑜到華府參加美國總統川普的就職典禮，韓幽默中直指核心的風格，是他處理國會外交的最大優勢。

韓國瑜出發前在機場談話，稱此行是「『三黨一派』代表中華民國立法院」，希望能多交朋友。

韓國瑜細數台灣的五大優點，第一是高科技半導體及晶圓代工，第二為台灣醫療技術與全民健保，第三則是台灣人中小企業，橫跨化工、鋼鐵、模具製造和紡織等類別，都存在非常多的隱形冠軍，從衣服鞋襪到籃球皮球羽毛球，台灣都是全球冠軍。

第四，台灣生活的舒適愉快與方便可說全球最好；第五，台灣是百分之百享有民主自由的公民社會，民主已經刻進台灣人的ＤＮＡ，如今三黨都派出立委共訪歐洲，證明台灣是高度民主的社會。

韓國瑜說，希望此行達到三目標，讓沒來過台灣看看的外國友人會好奇想來看；一旦來到台灣會喜歡上台灣；離開台灣後會懷念台灣。

韓國瑜去年一月以賴清德總統特使身分，出席川普就職典禮；九月率立法院台日交流聯誼會跨黨派立委代表團，訪問日本東京和大阪，進行國會外交；如今，他再率跨黨派委員代表團出訪英國與法國，民進黨立委林楚茵、國民黨立委張嘉郡及民眾黨立委邱慧洳等都隨同出訪，韓國瑜將出席「歐洲台灣商會聯合總會」會員代表大會。

陳培瑜表示，韓國瑜率團出訪，不僅代表國會議長在國際外交中的重要地位，更傳達出台灣朝野參與國際事務的強烈意願。

李彥秀表示，韓國瑜人格特質風趣，不論對內調和鼎鼐或是對外國會外交，都會無往不利。

民眾黨團副總召王安祥說，祝福韓國瑜此次出訪一切順利，提升國際能見度與深化和他國溝通橋樑。

韓國瑜 陳培瑜 李彥秀 川普

延伸閱讀

賴總統出訪史瓦帝尼 吳志中：歐洲議員關注飛越權

韓國瑜：率跨黨派立委訪英、法 傳遞台灣真善美

韓國瑜明率跨黨派立委出訪英、法　推動國會外交

民進黨團：總統成功出訪史瓦帝尼　展現台灣外交韌性

相關新聞

韓國瑜率團訪歐：中華民國外交 呼吸一口新鮮空氣都難

立法院長韓國瑜昨率團訪歐，這是他第二次帶團出國拚外交。韓國瑜說，當前中華民國外交處境非常困難，「想要呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，希望傳遞所有台灣同胞的真善美給外國朋友，他會全力以赴。

林佳龍、石崇良前進WHA場邊辦展 江啟臣的點子

第七十九屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將屆，台灣未獲邀請函，恐連續十年缺席。而今年，我政府規畫在場邊舉行首屆「ＷＨＡ台灣智慧醫療與健康產業展」；據了解，這是立法院副院長江啟臣的建議，外交部長林佳龍不僅積極推動，還將親自帶隊，今年的ＷＨＡ推案活動將由外交與衛福雙部長聯手出擊。

總統彈劾審查 綠：賴無列席必要

在野黨發起彈劾賴清德總統，周三預計先進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明，最終在十九日記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團屆時將集體缺席，來抗議彈劾案缺乏正當性；既然彈劾案缺乏正當性，賴總統自然沒有出席立院說明之必要。總統府昨沒有回應。

【重磅快評】不惜搬出「不知名同仁」硬拗 台電到底在怕什麼？

台電「換招牌」爭議愈演愈烈，從無視虧損仍執意進行，到承包商拋「集字說」被學者找出史料打臉，再到台電「考驗人民智商」指稱是由「不知名同仁」臨摹…人民不禁好奇，台電這種不敢直面歷史事實、支吾其詞的尷尬，到底在怕什麼？

【重磅快評】台電改字或許無涉政治 但攸關文化素養

台電公司近日更換企業識別字體，一石激起千層浪。面對外界質疑，台電趕忙出面定調，強調此舉是為了塑造「年輕、勇於改變」的新意象，呼籲外界無需帶著政治眼光過度聯想。平心而論，一家80年老店想要營造「新氣象」，其出發點值得肯定，但問題在於：為什麼台電會選擇將一代草聖于右任的墨寶，列為優先「革新」的目標？

賴瑞隆批柯志恩刪軍購傷南部 衝擊南部產業發展機會

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會首發場，今天下午於高雄巨蛋漢來大飯店舉行，表態角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆於會前受訪，將矛頭對準國民黨立委柯志恩，痛批藍白陣營大砍軍購預算、阻擋中央總預算及強推財劃法，嚴重衝擊高雄在地軍工產業發展與市政建設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。