林佳龍、石崇良前進WHA場邊辦展 江啟臣的點子

第七十九屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將屆，台灣未獲邀請函，恐連續十年缺席。而今年，我政府規畫在場邊舉行首屆「ＷＨＡ台灣智慧醫療與健康產業展」；據了解，這是立法院副院長江啟臣的建議，外交部長林佳龍不僅積極推動，還將親自帶隊，今年的ＷＨＡ推案活動將由外交與衛福雙部長聯手出擊。

ＷＨＡ十八日在瑞士日內瓦登場，台灣還沒收到邀請函，若今年也缺席，台灣將是連續十年不得其門而入；台灣醫事團體日前呼籲ＷＨＡ讓台灣以觀察員身分參與；衛福部長石崇良將率行動團至智慧醫療展場，舉辦多場韌性研討會，並持續爭取其他國家支持加入。

過去推動台灣參與ＷＨＡ的活動，分為官方的世衛行動團和民間的宣達團。

江啟臣表示，他參加過類似活動，但多年來行禮如儀，很難打開台灣國際空間，何不發揮台灣的醫療優勢，在場外辦個醫療展，擴大國際友人與台灣交流誘因，且這很能凸顯ＷＨＡ的精神。國民黨立委黃健豪說，他支持這筆預算支出，只要能夠突破封鎖，都是好事。

立法院長韓國瑜日前表態全力支持；他曾說，外交部與衛福部進行跨部會人才交流，深度結合醫療與外交，將台灣醫療產業打造成除了台積電以外的另一座護國神山，讓世界看見台灣醫療的專業與價值。

江啟臣說，他提了好幾年，都沒獲得政府響應，直到林佳龍來拜會後積極著手推動。此外，據了解，有別於過往由衛福部長帶隊前往ＷＨＡ，今年林佳龍也會到場，他還邀請江啟臣同行，但韓國瑜同時間率團訪問歐洲，江啟臣必須留守主持院會。

對此，外交部不予證實。林佳龍近日在臉書表示，當他陸續走訪帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島及史瓦帝尼等友邦，讓他深切感受到台灣醫療的細心呵護，更看見台灣在醫療、公衛與智慧科技實力，成為拓展外交、貢獻世界的重要力量。