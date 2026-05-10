韓國瑜：率跨黨派立委訪英、法 傳遞台灣真善美

立法院長韓國瑜今天率團前往法國、英國推動國會外交。他行前表示，當前中華民國的外交處境非常困難，希望向外國傳遞台灣的真善美，也會跟世界報告台灣五大優質特點，會全力以赴。

韓國瑜今天起到17日率團前往法國、英國推動國會外交，出發前在桃園國際機場發表談話時表示，「這一次立法院受到了法國參議院友台小組以及歐洲台商總會的邀請，總共10名立法委員前往英國跟法國的國會拜訪，以及看看華僑、拜訪歐洲台商總會」。

韓國瑜說，當前中華民國的外交處境非常困難，「說句不客氣的，想要在國際上呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，因此希望傳遞所有台灣同胞的真善美給外國的朋友。

他表示，自己可以很自豪、驕傲地跟世界各國報告，台灣有「五大優質特點」，在全世界都是屬於最棒的。第一，台灣有最棒的高科技半導體及晶圓代工，可以說是傲視全球；第二，台灣的醫療技術、全民健保，也是傲視全球。

韓國瑜接著說，第三，除了高科技產業之外，台灣的中小企業占所有的企業高達95%以上，其中有非常多的隱形冠軍，包括世界各地的衣服、鞋襪，到運動的籃球、羽毛球、腳踏車等，「台灣可以說都是全球的冠軍」。

他表示，第四，台灣的生活舒適愉快又方便，可以說是全球最好，到處都有超商、宗教文化，晚上走在路上不用擔心害怕，「台灣的舒適安全，希望世界各國都能來看一看」。

韓國瑜說，第五，則是最驕傲的一點，台灣是一個百分之百、享有民主自由的公民社會，「民主已經刻進了台灣人所有的DNA裡面，今天3個黨派一起派出立委到歐洲，也可以反映出，台灣已經是一個高度民主的社會」。

他表示，希望這一趟訪問歐洲能達到3個目標，「讓沒有來過台灣的會好奇想來看看、一旦來到台灣之後會喜歡上台灣，及將來離開台灣會懷念台灣」；立法院會抱持這樣溫暖、熱情的心理狀態，向歐洲及各界傳達這樣的訊息，會全力以赴。

韓國瑜率領的訪團成員此行預計出席歐洲台商總會年會活動，15日晚間在倫敦參加歐洲台商總會年會歡迎晚宴，16日上午將出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會。

訪團成員包括民進黨籍立委林楚茵、邱議瑩、李柏毅、王義川等人；國民黨部分則是立委張嘉郡、楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋；民眾黨部分是立委邱慧洳。不過，張嘉郡今天並未同行，預計11日才會前往。