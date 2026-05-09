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【重磅快評】不惜搬出「不知名同仁」硬拗 台電到底在怕什麼？

聯合報／ 主筆室
華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊文章，「台灣電力公司」的6個書法字是台電請託于右任題字，非集字而成。圖／取自「黃陽」臉書
華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊文章，「台灣電力公司」的6個書法字是台電請託于右任題字，非集字而成。圖／取自「黃陽」臉書

台電「換招牌」爭議愈演愈烈，從無視虧損仍執意進行，到承包商拋「集字說」被學者找出史料打臉，再到台電「考驗人民智商」指稱是由「不知名同仁」臨摹…人民不禁好奇，台電這種不敢直面歷史事實、支吾其詞的尷尬，到底在怕什麼？

只怕連台電也沒料到，一場說來並不複雜的換招牌爭議，竟讓許多人民都成為了書法鑑賞大家，對提升全民文化水準來說未嘗不是好事。

既事涉書法藝術之爭，首先就要有此認知：藝術欣賞本來就偏主觀，所以俗諺稱：文無第一、武無第二，甚至不惜「文人相輕」。書法既屬藝術一環，對其好壞評價亦然。

但既稱為書「法」，終究是有千百年傳承的歷史與書寫法度；王羲之被封書聖、張旭被封草聖，乃至于右任號稱一代草聖，其書法被廣為吹捧與學習，也必有其因。何況于右任還整理了「標準草書」，讓原屬於金字象牙塔菁英才能看懂、私授的草書得以普及化。因而，評價于右任的字「美不美」是一回事，他的字有「價值」，卻是毫無爭議。

王羲之「蘭亭集序」號稱「行書天下第一」，更是後世學行書者必學帖。或謂，當世早無王羲之真跡，學他的行書豈不學個寂寞？由此，就凸顯碑刻、乃至書法家或臨摹、或秉前人筆意融入己意重新書寫、或「集字成法帖」的意義，書法也才能普及、流傳。

但相關問題也接踵而至，例如宋徽宗瘦金體其實並不適合直接放大成招牌；又如轉真跡為碑刻，既然工具是由毛筆轉為刻刀，臨碑帖者又怎可能百分百承其筆意？但這並不意謂碑帖就比真跡「難看」，因為書家書寫時難免走神，或用墨、每個字大小也有所差異，這也是真跡「獨一無二」的魅力所在；反之，碑帖雖帶有匠氣，工匠製作時卻能逐字雕琢、修正，更易貼近普羅大眾審美點，以及易於讓人臨摹學習。

從此回看台電招牌爭議，如今學者已找出資料佐證是于右任專為台電書寫，並非逐一從他的其餘作品「集字」而來，爭議本該就此停歇；卻仍有好事者硬拗原稿與台電招牌有出入，甚或如台電不惜搬出「不知名同事臨摹」新說。

殊不知，既然是書法家幫人書寫公司名稱，一旦從真跡化為招牌，就絕不可能是「原樣重現」，一方面是牽涉應用物品的大小，另方面也涉及呈現材質的異化，因而必須經一定的修飾，才會讓多數人覺得「好看」，卻也必須讓人一望即知這是哪個名家所寫，畢竟那文化底蘊絕非匠人能及。

歸根結柢，如今問題核心其實就在於：台電還要不要保有于體招牌？如果仍要，同時也考量數位化需求，就自然會有相應的微調方式，但微調者也需要有相當功力，才能既迎合大眾審美需求又兼顧名家風範。至於該給協助微調者多少預算？既事涉藝術審美，自是見仁見智，豈能以「于右任當年才收兩個大西瓜、如今寫六字卻要九十六萬」來評斷是非。

至於新出爐的「聶永真版」，既然無法讓人一望即得見于體風範，倒不如直接說是新創體，至於民眾能否接受台電招牌從帶有「渾圓如意、通透世事、回歸質樸」手工書寫溫度與美感的于體，轉化為符合現代人閱讀、卻顯得冰冷無甚情感的「類電腦體」，自得由台電自負其責。

讓人不解的是，原應偏屬審美觀的爭議，卻為何愈燒愈旺，更讓台電不惜違逆史實也要硬拗？原因只怕是，人民早就看穿，這哪是九十六萬元標案的蠅頭小利之爭，而是已然巨虧三千餘億的台電，之後究竟還要花多少錢去更換相關資產上的于體LOGO？更不知有多少「綠友友」將因此牟利！

台電 書法

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