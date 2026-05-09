總統直選30周年活動首登場 府副秘書長送紀念版乖乖

今年是台灣總統直選30週年，總統府舉辦系列活動，首場於今天的假日開放參觀日展開，總統府副秘書長何志偉及鄭俊昇到場發送直選30周年紀念版乖乖給參觀民眾，並到臨時郵局在民主明信片寫下對台灣民主的祝福與期許。

總統府下午發布新聞稿表示，總統府為台灣總統直選30週年舉辦系列活動，於今天的「總統府假日開放參觀活動」揭開序曲，何志偉及鄭俊昇兩位副秘書長、總統府三局局長古文劍共同出席活動，與民眾互動。

總統府指出，何志偉、鄭俊昇抵達後，先在敞廳發送「總統直選30週年紀念版乖乖」給現場參觀民眾，隨後在策展單位陪同導覽下參觀「1996.03.23－時代的分水嶺」特展、系列一「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」。

總統府表示，何志偉與鄭俊昇也前往臨時郵局，在「民主明信片」寫下對民主台灣的祝福與期許並寄出，活動期間也與民眾合影互動，邀請國人朋友一同參與這場屬於全台灣人的民主盛宴。

總統府指出，總統直選30週年相關活動包括第一場「民主歷史補課」系列講座，邀請民主運動影像紀錄者邱萬興進行專題講座，分享有關台灣民主發展轉型的記憶，以及播放經典電影「超級大國民」與提供個人化郵票製作活動。此外，還有台北歐洲學校、國家交響樂團及國家青年交響樂團，分別帶來精彩的音樂表演，現場氣氛熱絡。