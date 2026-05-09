快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】台電改字或許無涉政治 但攸關文化素養

聯合報／ 主筆室
台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。此為合成圖。（圖／本報資料照片、取自台電官網）
台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。此為合成圖。（圖／本報資料照片、取自台電官網）

台電公司近日更換企業識別字體，一石激起千層浪。面對外界質疑，台電趕忙出面定調，強調此舉是為了塑造「年輕、勇於改變」的新意象，呼籲外界無需帶著政治眼光過度聯想。平心而論，一家80年老店想要營造「新氣象」，其出發點值得肯定，但問題在於：為什麼台電會選擇將一代草聖于右任的墨寶，列為優先「革新」的目標？

當我們談論年輕化時，難道年輕人的眼光真的狹隘到無法辨識書法藝術與現代字體的差異？這背後反映的，恐怕不是有無政治立場，而是主其事者對歷史的尊重與美學素養。

回溯歷史，當年台電僅以兩顆大西瓜，換得于右任先生親筆揮毫的招牌墨寶，這在台灣電力發展史上，堪稱一樁充滿人情味的文化美談。這塊招牌承載的不只是台電的名稱，更是民國史、書法史與台灣社會發展史的一段縮影。如今台電花費96萬元更換字體，姑且不論價格高低，也不必爭論誰的設計更高明，光是「何者具有不可取代的歷史意義」，答案已不辯自明。

公眾的強烈反應，並非針對字體本身的粗細圓滑，而是對於「珍稀文化資產被輕率捨棄」的焦慮。台電若真心追求新舊並蓄，理應懂得「舊翻新」的藝術，將老東西做出新意思，而非單純「除舊布新」。令人納悶的是，過去台電在文化資產保存上並非沒有建樹，為何唯獨在代表門面的「招牌」上，卻顯得如此短視急躁？

台電近年在文創領域的表現屢屢讓外界耳目一新。從循環經濟的角度出發，台電將發電過程中的剩餘材料、退役設備進行再製，展現了極高的設計感。

包括退役變電箱再製，取其門板製成隔熱墊與置物盤，保留了漆面痕跡與金屬質感，賦予工業廢料第二生命。將退役玻璃熔融成溫潤餐具，復刻電表弧角並印上經典「閃電」標誌。水力發電廠的封水銅條變身為優雅的書寫文具；街道常見的人孔蓋縮小成療癒杯墊，成為民眾爭相收藏的小物。

在場域活化上，台電也交出漂亮的成績單。修復金瓜石神社、點亮十三層遺址，成功將生冷的礦業遺產轉化為充滿詩意的藝術場域。這些努力，證明台電具備「從歷史中提煉美感」的能力，更多次辦理電廠小旅行，拉近與民眾的距離。

正因為台電展現過如此優雅的文創素養，此次「棄于右任、選新字體」的決策才更顯得突兀。台電以「年輕化」為名行事，但「年輕」與「經典」從來不是對立面。真正的美學教育，應該是讓年輕世代有機會親近大師的風骨，而不是為了迎合想像中的「現代感」，將珍貴的文化底蘊抹平。

試想，若今日台電能將于右任的字體與現代光影技術結合，或是轉化為更具設計感的視覺延伸，那才是真正的「老店新開」。如今簡單粗暴地換掉書法大師的字體，不妨問問大多數台灣人，內心深處是覺得煥然一新、值得慶幸，還是覺得文化斷裂、深感可惜？

文化素養不應是「文創商品」的點綴，而應深植於企業決策的核心。台電能修復神社、能點亮十三層、能辦電廠小旅行，這些都是值得稱許的努力；但在追求「年輕化」的路上，請千萬別忘了，有些東西一旦被摘下，就再也掛不回去。

或許台電可以做個民意調查，看看在民眾心中，是具有溫度的歷史墨寶勝出，還是去識別化的企業字體得人心？

台電 聯想

延伸閱讀

李家同／如何徹底改善台鐵和台電

台北隱藏版奇景！台電加羅林魚木盛開，美麗綻放背後藏師徒情深

士電財報／電力設備需求爆發！第1季 EPS 2.79元 創同期新高

賴政府重啟核電進度加速 擬向核三原廠西屋洽購燃料棒

相關新聞

向全天下母親致敬！黃國昌體驗「分娩疼痛」 痛苦表情曝光

明天就是母親節，台灣民眾黨主席黃國昌今天（9日）在臉書發文，分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬，並表示將持續推動更友善的生養環境，成為媽媽們的「神隊友」。

【重磅快評】台電改字或許無涉政治 但攸關文化素養

台電公司近日更換企業識別字體，一石激起千層浪。面對外界質疑，台電趕忙出面定調，強調此舉是為了塑造「年輕、勇於改變」的新意象，呼籲外界無需帶著政治眼光過度聯想。平心而論，一家80年老店想要營造「新氣象」，其出發點值得肯定，但問題在於：為什麼台電會選擇將一代草聖于右任的墨寶，列為優先「革新」的目標？

賴瑞隆批柯志恩刪軍購傷南部 衝擊南部產業發展機會

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會首發場，今天下午於高雄巨蛋漢來大飯店舉行，表態角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆於會前受訪，將矛頭對準國民黨立委柯志恩，痛批藍白陣營大砍軍購預算、阻擋中央總預算及強推財劃法，嚴重衝擊高雄在地軍工產業發展與市政建設。

影／家扶媽媽展現韌性與母愛 蕭美琴盼社會給予更多鼓勵

副總統蕭美琴今天表示，母親節期間，台灣社會應共同給予養兒育女的母親更多鼓勵，政府也持續透過各項政策，從不同面向減輕家長負擔，支持辛苦成家的家庭。

【總編開箱】曾文生得先回答：改公司Logo是台電眼下的要務嗎

台電最近悄悄換掉用了70多年「一代草聖」于右任題字Logo，更換為現代化的新版字體，引發熱議。台電解釋，更改企業識別系統CIS是為了將形象年輕化，很多企業都有更新CIS的前例。但台電始終沒有回答的是，為何在巨額虧損且多次要求國庫挹注的情況下，卻在此時大動干戈更換CIS，更重要的是，台電如果這幾年形象不好，是企業識別系統的問題，還是根本就是企業的問題？

嘉義縣長藍營人選他被視為強棒 參選關鍵竟是陳明文？

嘉義縣長期「綠油油」，下屆縣長人選民進黨由立委蔡易餘出戰，長期操盤的前立委陳明文不敢大意，積極整合曾有選舉恩怨的嘉縣議長張明達人馬。另一方面藍營再度人選難產，地方政壇點名輔佐橫跨藍綠縣長、政通人和的「他」出戰，不過這名外界眼中的強棒直言曾與陳明文共事，「有人情負擔」… 反陳明文的的力量能否成功集結，翻掉長年的「明文規定」，地方認為，今年底嘉義縣長一戰是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。