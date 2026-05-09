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賴瑞隆批柯志恩刪軍購傷南部 衝擊南部產業發展機會

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆批國民黨立委柯志恩，刪軍購傷害南部產業。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委賴瑞隆批國民黨立委柯志恩，刪軍購傷害南部產業。記者郭韋綺／攝影

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會首發場，今天下午於高雄巨蛋漢來大飯店舉行，表態角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆於會前受訪，將矛頭對準國民黨立委柯志恩，痛批藍白陣營大砍軍購預算、阻擋中央總預算及強推財劃法，嚴重衝擊高雄在地軍工產業發展與市政建設。

面對國內外局勢變遷，民進黨今天舉辦政策說明會，邀請中央行政團隊下鄉，與地方重要社團幹部及產業代表宣講，希望說明執政成績與未來願景，並傾聽基層心聲，以利推動各項重大建設與福利措施，協助產業升級轉型。

賴瑞隆受訪時嚴詞批評柯志恩及藍白陣營，他指出，原先1.25兆元的軍購預算是全台防衛最關鍵的機制，卻遭逢「打6折」刪除約4700億元。

賴瑞隆強調，被刪除的預算直接衝擊南部包含無人機、無人艦、造船及航太等國防產業，不僅讓台灣失去自主研發能力，更錯失產業提升的機會，「柯志恩不應該打折 ，這樣的打折對高雄是重大的傷害，對台灣也是重大的傷害」。

除了國防產業，賴瑞隆也將砲火延伸至民生與市政預算。他控，柯志恩在財劃法修法中扮演主導角色，卻讓高雄損失近200億元，導致市府高達103億元的結餘預算遲遲無法到位。

「明天就是母親節，接下來端午節都要到了」賴瑞隆無奈表示，一年已經過了一半，連明年度預算都要開始編列，但今年的中央總預算案延宕逾200天仍未審查完畢，他呼籲柯志恩勇敢面對問題，盡速處理總預算與財劃法，勿一再以「打折」方式犧牲高雄權益與市政建設。

柯志恩 賴瑞隆

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