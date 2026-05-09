向全天下母親致敬！黃國昌體驗「分娩疼痛」 痛苦表情曝光

明天就是母親節，台灣民眾黨主席黃國昌今天（9日）在臉書發文，分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬，並表示將持續推動更友善的生養環境，成為媽媽們的「神隊友」。

黃國昌表示，身為三個孩子的父親，過去僅能在一旁看著太太歷經懷胎十月的辛勞，如今則親身體驗懷孕負重、分娩陣痛及嬰兒照護，才更深刻感受到母親在生產與育兒過程中的不易。

他在貼文中寫道，「體驗完的當下，只想和全天下的媽媽說聲：您們真的辛苦了！」並祝福所有媽媽母親節快樂。

黃國昌也指出，台灣民眾黨及他本人未來將持續努力，打造更友善的生養環境，透過政策支持，減輕媽媽們在育兒與家庭生活中的負擔。

據了解，分娩體驗儀通常會在下腹部及腰背部貼上電極貼片，透過可調整的電流刺激肌肉收縮，模擬自然分娩時的陣痛感受，體驗時間則會依個人耐痛程度有所不同。

不過，這類體驗並非人人都適合參加。一般而言，孕婦、癲癇患者、裝有心律調節器者、發燒超過38度者，以及患有高血壓、心臟病、糖尿病，或皮膚有傷口、較敏感者，都不建議進行相關體驗。