快訊

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

向全天下母親致敬！黃國昌體驗「分娩疼痛」 痛苦表情曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
黃國昌分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬。圖擷自臉書/黃國昌
黃國昌分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬。圖擷自臉書/黃國昌

明天就是母親節台灣民眾黨主席黃國昌今天（9日）在臉書發文，分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬，並表示將持續推動更友善的生養環境，成為媽媽們的「神隊友」。

黃國昌表示，身為三個孩子的父親，過去僅能在一旁看著太太歷經懷胎十月的辛勞，如今則親身體驗懷孕負重、分娩陣痛及嬰兒照護，才更深刻感受到母親在生產與育兒過程中的不易。

他在貼文中寫道，「體驗完的當下，只想和全天下的媽媽說聲：您們真的辛苦了！」並祝福所有媽媽母親節快樂。

黃國昌也指出，台灣民眾黨及他本人未來將持續努力，打造更友善的生養環境，透過政策支持，減輕媽媽們在育兒與家庭生活中的負擔。

據了解，分娩體驗儀通常會在下腹部及腰背部貼上電極貼片，透過可調整的電流刺激肌肉收縮，模擬自然分娩時的陣痛感受，體驗時間則會依個人耐痛程度有所不同。

不過，這類體驗並非人人都適合參加。一般而言，孕婦、癲癇患者、裝有心律調節器者、發燒超過38度者，以及患有高血壓、心臟病、糖尿病，或皮膚有傷口、較敏感者，都不建議進行相關體驗。

母親節 黃國昌 台灣民眾黨 育兒

延伸閱讀

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

社群互動變調！LOPIA總經理宣布將關帳號 吐心聲：只剩下痛苦

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

柯文哲夜訪醫院「了解病情」惹議 施景中批：示範如何激怒大批醫護

相關新聞

向全天下母親致敬！黃國昌體驗「分娩疼痛」 痛苦表情曝光

明天就是母親節，台灣民眾黨主席黃國昌今天（9日）在臉書發文，分享自己親自體驗分娩疼痛的心得，向全天下母親致敬，並表示將持續推動更友善的生養環境，成為媽媽們的「神隊友」。

影／家扶媽媽展現韌性與母愛 蕭美琴盼社會給予更多鼓勵

副總統蕭美琴今天表示，母親節期間，台灣社會應共同給予養兒育女的母親更多鼓勵，政府也持續透過各項政策，從不同面向減輕家長負擔，支持辛苦成家的家庭。

【總編開箱】曾文生得先回答：改公司Logo是台電眼下的要務嗎

台電最近悄悄換掉用了70多年「一代草聖」于右任題字Logo，更換為現代化的新版字體，引發熱議。台電解釋，更改企業識別系統CIS是為了將形象年輕化，很多企業都有更新CIS的前例。但台電始終沒有回答的是，為何在巨額虧損且多次要求國庫挹注的情況下，卻在此時大動干戈更換CIS，更重要的是，台電如果這幾年形象不好，是企業識別系統的問題，還是根本就是企業的問題？

嘉義縣長藍營人選他被視為強棒 參選關鍵竟是陳明文？

嘉義縣長期「綠油油」，下屆縣長人選民進黨由立委蔡易餘出戰，長期操盤的前立委陳明文不敢大意，積極整合曾有選舉恩怨的嘉縣議長張明達人馬。另一方面藍營再度人選難產，地方政壇點名輔佐橫跨藍綠縣長、政通人和的「他」出戰，不過這名外界眼中的強棒直言曾與陳明文共事，「有人情負擔」… 反陳明文的的力量能否成功集結，翻掉長年的「明文規定」，地方認為，今年底嘉義縣長一戰是關鍵。

史瓦帝尼專制體制違背民主價值 賴總統出訪格外諷刺

「輸人不輸陣，輸陣歹看面」，賴清德總統用他的堅強意志突破萬難出訪非洲友邦史瓦帝尼。一時間，肯定的、酸語的、看熱鬧的人，遍布海內外各地。這也再度引起民眾好奇，史瓦帝尼是個什麼樣的國家，會讓賴清德如此死心塌地的前往。

賴苡任：和常如山是金主關係 徐國勇要點臉好嗎？

國民黨前副發言人賴苡任在臉書表示，愛爾麗創辦人常如山一邊賺人民幣，一邊贊助民進黨秘書長徐國勇，台獨沈伯洋的爸爸沈土城賺人民幣養他，畢竟那是他兒子，結果台獨徐國勇的金主常如山也賺人民幣贊助他，徐國勇一邊喊台獨，另一邊把西進台商奉為座上賓，「徐國勇，要點臉，好嗎。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。