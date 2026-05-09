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影／家扶媽媽展現韌性與母愛 蕭美琴盼社會給予更多鼓勵

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
母親節前夕，副總統蕭美琴（左）與立法委員陳素月（右）出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動，對於自強媽媽及自立媽媽們不畏困境，對家庭堅毅且無私的付出，表達最誠摯的敬意。記者黃仲裕／攝影
母親節前夕，副總統蕭美琴（左）與立法委員陳素月（右）出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動，對於自強媽媽及自立媽媽們不畏困境，對家庭堅毅且無私的付出，表達最誠摯的敬意。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴今天表示，母親節期間，台灣社會應共同給予養兒育女的母親更多鼓勵，政府也持續透過各項政策，從不同面向減輕家長負擔，支持辛苦成家的家庭。

蕭美琴今天出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動時表示，事前閱讀許多自立媽媽的故事後深受感動，尤其不少外籍配偶初到台灣時，面臨語言與文化隔閡，在人生地不熟的環境中仍努力克服各種挑戰與困境。蕭美琴指出，這些新住民媽媽展現出台灣社會珍惜的母愛精神，不僅照顧家庭，也對社會做出許多貢獻，令人敬佩。

彰化家扶中心主任王震光則表示，此次受表揚的自立媽媽，多數歷經喪偶，面對經濟與情感雙重打擊，仍獨力撫養子女，展現堅強韌性與母愛力量。王震光表示，希望透過表揚活動，讓社會大眾看見這些母親克服逆境、努力生活的身影，並給予更多支持與關懷。

母親節前夕，副總統蕭美琴（右三）與立法委員陳素月（右二）出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動，與家扶媽媽一起切蛋糕慶祝。記者黃仲裕／攝影
母親節前夕，副總統蕭美琴（右三）與立法委員陳素月（右二）出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動，與家扶媽媽一起切蛋糕慶祝。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動」，親自夾菜給家扶媽媽品嚐，十分親民。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動」，親自夾菜給家扶媽媽品嚐，十分親民。記者黃仲裕／攝影

新住民 蕭美琴 母親節

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