立院司委會下周再審「柯文哲條款」 司法院：組織犯罪恐無法追查

立院司委會下周一將再次審查民眾黨團所提刑事訴訟法修正案，聚焦羈押要件門檻、偵查中通訊權保障等，但此案被綠營批評為民眾黨前主席柯文哲量身打造的脫罪條款。司法院表示，法律修正應兼顧人權保障、案件審理迅速性及偵查實務可行性，對於部分恐弱化司法監督與影響犯罪偵查提案持保留立場。

根據司法院的書面報告，本次民眾黨團提出多項涉及刑事偵查與羈押救濟之修正建議，其中針對提案刪除刑事訴訟法第101條中關於「勾串共犯或證人」的羈押要件，司法院明確表示反對。司法院指出，現行刑法對單純勾串行為欠缺處罰規定，若刪除此要件，恐導致組織性犯罪無法追查，且德國、日本等國亦皆有類似羈押規定，符合國際立法例。

民眾黨提案要求抗告法院應自為裁定，以避免發回更裁造成往返延宕部分。司法院表示，現行實務已盡量朝此方向規範，但若改為「強制自為」，則涉及審級構造、被告逃匿風險、及是否應賦予被告再抗告機會等配套問題，仍須審慎研議。

至於民眾黨建議被告在訊問程序開啟後得自由通訊，以及將禁止夜間詢問的對象擴及檢察官。司法院認為，這涉及偵查秘匿性及是否造成執法窒礙，尊重法務部及立法院的決定。

另一方面，周一同時審查國民黨立委翁曉玲等提出修正的法官法草案，主張減少司法院院長指派之成員比例。司法院建議，不予修正，因為現行成員組成已達成法官自治與司法行政監督的「權責相符」，若大幅降低指定比例，將使司法行政喪失對不適任法官的職務監督能力。

司法院書面報告最後總結，對於朝野各黨團落實正當法律程序的立意均表肯定，但在司法實務運作上，仍應確保監督機制有效性及刑事程序之迅速處理，以維護人民對司法之信賴。