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4月CPI僅1.74% 許宇甄：用芭樂香蕉掩蓋能源、房租全暴漲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

主計總處公布4月CPI年增率為1.74%。國民黨立委許宇甄今批評，這是一個被芭樂與香蕉遮住的假象，政府利用水果基期過高的短暫跌勢，試圖掩蓋外食費、能源費及房租全面暴漲的現實，這種報喜不報憂的數據呈現，完全無視基層民眾的痛苦。

許宇甄指出，在368個查價項目中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲248項、78.8%，這意味著民眾日常生活中，將近8成的消費項目都在漲價。高麗菜大漲21.49%、豬肉漲3.66%、便當漲3.22%，這對每天必須開伙、吃外食的基層家庭來說，是實質購買力的重創，政府卻還想用1.74% 這種低於警戒線的數字來粉飾太平。

許宇甄質疑，賴卓政府口口聲聲要穩定能源價格，但數據顯示95無鉛汽油漲了13.82%、桶裝瓦斯漲了10.61%，甚至連家庭電費也漲了 5.78%。能源是萬物齊漲的火車頭，當汽油與瓦斯出現雙位數的漲幅時，隨之而來的就是交通運輸費與各項服務費的連鎖反應，政府的物價穩定小組根本是在放假。

許宇甄認為， 居住成本的節節攀升更是年輕人的噩夢。房租漲幅持續維持在1.86%的高點，加上管理費4.55%與醫療費用1.42%的調升，基本生存的權利正被通膨一點一滴蠶食。政府一方面宣稱經濟成長創新高，一方面卻讓民眾面臨看病變貴、房租變貴、連回家的車票都變貴的困境，這是不折不扣的治理失靈。

許宇甄呼籲，行政院長卓榮泰應誠實面對結構性通膨的警訊，停止以特定跌價品項來稀釋平均數據的統計遊戲。她要求行政院針對能源價格與外食成本要有立即的解決方案，不能讓漂亮的數據成為執政者傲慢的遮羞布，更不能讓台灣民眾在K型經濟的洪流中被犧牲。

許宇甄 房租 立委

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