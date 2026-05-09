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賴苡任：和常如山是金主關係 徐國勇要點臉好嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨前副發言人賴苡任。圖／聯合報系資料照片
國民黨前副發言人賴苡任。圖／聯合報系資料照片

國民黨前副發言人賴苡任今天在臉書表示，愛爾麗創辦人常如山一邊賺人民幣，一邊贊助民進黨秘書長徐國勇台獨沈伯洋的爸爸沈土城賺人民幣養他，畢竟那是他兒子，結果台獨徐國勇的金主常如山也賺人民幣贊助他，徐國勇一邊喊台獨，另一邊把西進台商奉為座上賓，「徐國勇，要點臉，好嗎。」

賴苡任指出，過去他曾經揭露過常如山與徐國勇的關係，在徐國勇擔任內政部長期間，常如山投入大量資金支持警政署，也讓徐國勇頗有面子，能完成蔡英文交辦的各項任務。

賴苡任說，綠營圈內人都稱常如山是徐國勇的金主，之前王定宇搶人女友事件，徐國勇更是被媒體報導對此事相當憤怒，破口大罵王定宇，一切的原因就是王定宇讓常如山「賠了夫人」，徐國勇要幫朋友常如山出氣。

賴苡任表示，但這次診所針孔偷拍事件，則是讓常如山不僅「賠了夫人」還加上「又折兵」，幾乎是企業的滅頂之災，愛爾麗的企業形象完全被打到谷底，新聞越燒越烈，不少人要求賠償甚至要集體訴訟。

賴苡任指出，一開始爆料者是在脆上面發文表示愛爾麗集團的煙霧偵測器疑似有針孔攝影機，並在5月1日向警方報案，但檢方卻5月3日才上門搜索，常如山利用中間兩天的空檔，指揮監視器廠商拆除，甚至將硬碟格式化。試問，監視器早不拆晚不拆，在有人報案後才拆掉，讓人不禁懷疑，常如山是否提前收到消息，有熟悉警政系統的人洩密給常如山，或是透過人脈的管道「提醒」常如山？

賴苡任說，常如山的事業版圖不只在台灣，也跨足對岸，2013年就西進對岸，在大陸各地擁有超過600名員工，愛爾麗在北京、上海、重慶、武漢等地設有分院，以直營模式在中國大陸快速擴張。2020年新冠疫情期間，常如山組織愛爾麗集團向武漢、湖北捐贈大量防護衣、護目鏡等醫療物資，曾公開表示大陸人民為同胞，應回饋社會。

賴苡任表示，一位西進到對岸賺人民幣的台商，為了拓展商業版圖合情合理，沒什麼好批評的，但徐國勇卻選擇這樣的商人成為自己的金主，就是徐國勇不要臉，徐國勇天天喊抗中保台，卻甘願受賺人民幣的台商資助，對得起台獨圈的其他人嗎？

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