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與我復交？宏都拉斯 重審對中協議

聯合報／ 編譯季晶晶、記者張文馨廖士鋒／連線報導

彭博八日報導，一月就任的宏都拉斯新總統阿斯夫拉，正重新審視前朝與中國大陸簽署的協議，這可能促使宏國和台灣復交。對此，外交部發言人蕭光偉表示，外交部將秉持一貫不預設前提的態度，持續推動雙方關係的發展。

大陸外交部發言人林劍昨指出，「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中宏發展關係合作的政治基礎和前提條件，容不得半點含糊」。

阿斯夫拉去年競選時表示，宏都拉斯需要斷絕與中國的外交關係並與台灣復交，因在與台灣保持外交關係時期，該國獲得了更多援助和貿易機會；他近日受訪表示，在宏都拉斯就其在亞洲的關係作出最終決定之前，政府需要審視前總統卡斯楚政府簽署的承諾和協議。

阿斯夫拉說，華為電信設備也在審查之列，新政府正與美國政府討論採用美國「思科系統」的技術。他表示，新政府希望採用具最新反詐和反恐系統的通信設備。

外交部 宏都拉斯 阿斯夫拉

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