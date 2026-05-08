陪同賴總統出訪 潘孟安：感謝史瓦帝尼堅定支持

總統府秘書長潘孟安今晚表示，這趟前往史瓦帝尼的路，走得很遠，也走得很不容易。他看到有人形容這是一場驚心動魄的出訪，但對他來說，更是情義深重的遠航，感謝史瓦帝尼堅定不移的支持。

總統賴清德原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因非洲3國家取消飛航許可，致行程暫緩。之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行國是訪問，於5月5日結束訪問行程，返抵台灣。

潘孟安晚間在社群平台threads發文表示，陪同總統賴清德出訪史瓦帝尼返台後的這幾天，一刻也沒鬆懈，持續緊鑼密鼓地與以色列、日本、巴拉圭等國家的夥伴碰面。

他說，這趟前往史瓦帝尼的路，走得很遠，也走得很不容易。他看到有人形容這是一場驚心動魄的出訪，但對他來說，更是情義深重的遠航。說不緊繃是騙人的，而在這整趟過程中，心中更多的是難以名狀的感謝。

潘孟安說，感謝國安、外交團隊扛住壓力，用最縝密的安排與推演完成任務；感謝史瓦帝尼堅定不移的支持，特別是副總理札杜莉，陪著來回上萬公里的飛行距離，那是一份很重的情義。感謝理念相近的友盟國家，在許多關鍵節點提供協助；感謝所有國人的相挺，成為出訪在外最有力的後盾。