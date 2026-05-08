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殷瑋質疑「老鼠藥太容易取得」 環境部反擊再酸：北市對法規理解有精進空間

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
北市鼠患爭議延燒。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
北市鼠患爭議延燒。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

北市鼠患爭議延燒。台北市政府研考會主委殷瑋質疑「老鼠藥太容易取得」，環境部反擊市售殺鼠劑本就屬「一般環境用藥」，管理邏輯與家用殺蟲劑、電蚊香一致，依法不設購買限制，更反酸北市府，若將現行的常態法令誤解為管理疏漏，對法規制度的理解有待精進，若在不是問題的問題上過度著墨，對防治工作也無幫助。

殷瑋今上傳短片開炮中央，強調老鼠藥分為一般用藥、特殊環境用藥，一般用藥四處都能買得到，主管機關是環境部，質疑環境部在幹嘛呢？

對此，環境部指出，現行「環境用藥管理法」的管制目的是確保環境用藥安全的前提下，兼顧民眾居家防治有害生物的便利性。一般民眾在市面上隨處可買到的老鼠藥，其管理邏輯與家中常備的殺蟲劑、電蚊香完全一致。

環境部說明， 依據「環境用藥管理法」規定，環境用藥經過嚴謹風險評估及科學驗證，執行分級管理，因此分為「一般環境用藥」及「特殊環境用藥」。「一般環境用藥」成分濃度及使用方式對人體及環境風險較低，為便利民眾及時處理居家害蟲或鼠患，性質與市售殺蟲劑相同，本就不設購買限制，符合日常防治需求。至於「特殊環境用藥」，則因具高濃度或專業操作需求，法令規範僅限由病媒防治業者或公家機關購買使用。

環境部表示，若將「便利民眾自購」的常態法令機制誤解為管理疏漏，恐是台北市政府對環境用藥分級管理與現行法規制度的理解尚有精進空間。

環境部也呼籲地方政府，仍應訂定專業防治計畫，並積極動員市府所有單位及市民共同執行環境整頓與防治，在不是問題的問題上過度著墨，對後續的防治工作並無幫助。

環境部提醒，屬於一般環境用藥的老鼠藥與殺蟲劑雖然購買方便，但仍具藥性，選購時應認明環境部核准字號（如「環署衛製字第XXXX號」），並務必遵守「詳閱標示」及「定點適量」的使用原則，嚴格遵守使用說明，放置於孩童與寵物不易觸及的隱蔽處，避免藥劑過量對人、寵物及環境造成無謂負荷。

老鼠 北市 殷瑋 環境部

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