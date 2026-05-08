從第一島鏈到黃金海域 楊建綱籲和平合作重塑台灣未來

美中川習會下周登場，異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱今天撰文表示，在全球局勢快速變動的今日，中美關係正站在新的歷史交會點。當「讓美國再次偉大」與「中華民族偉大復興」產生交集，世界也開始重新思考：未來的國際秩序，究竟應建立在對抗與圍堵之上，還是建立在合作與共榮之中？

「從對弈走向共榮：台灣不應成為火藥庫」楊建綱在臉書發文表示，長期以來，台灣被置於中美戰略競逐核心位置，尤其在「第一島鏈」架構下，台灣海峽被視為具有高度軍事戰略價值的重要節點。然而，若始終以對抗思維看待第一島鏈，只會讓區域陷入無止盡的安全困境。

楊建綱認為，從日本、台灣、馬來西亞到印度尼西亞，第一島鏈其實可以轉型成為一條串聯亞洲與世界的「黃金海域」和平通道。這不僅是航運與能源運輸的重要動脈，更能成為科技、文化、金融與觀光交流的國際平台。

更可以被重新定義為串聯亞洲與世界的「黃金海域」。它不只是航運與能源通道，也能成為科技、金融、文化與觀光交流的平台。與其讓台灣成為火藥庫，不如讓它成為和平與繁榮的樞紐。

他表示，回顧二戰後，美國曾透過國際秩序與經濟援助，帶動亞洲經濟發展；而中國大陸改革開放後，也累積龐大的基礎建設與製造能力。未來若能形成互補合作模式，美國提供制度、金融與科技創新，中國大陸提供基建與製造能力，台灣則發揮半導體與 ICT 產業優勢，三方在 AI、智慧製造、綠色科技與智慧醫療等領域合作，台灣反而有機會成為中美合作的重要支點。

楊建綱指出，兩岸之間更深層的連結，其實來自共同文化。歷史記憶、語言文字與倫理觀念，都顯示兩岸仍有深厚文化根源。過去台灣在經濟起飛後，台商赴陸投資、技術移轉與探親交流，曾協助大陸發展；今天，若能在和平基礎上深化合作，也有機會形成新的互惠循環。

而台灣本身擁有全球領先的半導體產業、自由開放的社會，以及豐富的人文與自然資源。若能在和平環境中重新定位，未來不僅能成為全球科技與文化交流平台，也有機會發展成西太平洋的重要觀光、醫療與智慧產業中心。

楊建綱表示，當兩岸能以和平取代對立，中美能以合作降低衝突，第一島鏈就有機會從「軍事圍堵鏈」轉變為「和平繁榮之鏈」。屆時，台灣不再只是地緣政治的風險焦點，而能成為連結世界的重要亮點，讓和平、合作與共榮成為下一個時代的新方向。