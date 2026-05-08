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外交部：台菲漁業執法合作技術會議 成果豐碩

中央社／ 台北8日電
外交部。本報系資料照
外交部。本報系資料照

外交部今天指出，「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」第8次技術工作小組會議6日在菲律賓馬尼拉舉行，本次會議成果豐碩，台菲同意深化涉及海上漁業爭議的通報機制，並就漁業聯合投資、遠洋漁船直聘菲籍漁工等議題充分交流。

外交部晚間發布新聞稿說明，台菲有關促進漁業事務執法合作協定」第8次技術工作小組（TechnicalWorking Group, TWG），由駐菲律賓代表周民淦及菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）共同主持。

外交部表示，農業部政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城與菲律賓農業部次長Drusila Esther E. Bayate及漁業暨水產資源局副局長Isidro M. Velayo, Jr.，以及中華民國外交部、海洋委員會海巡署等相關單位代表出席。

外交部談及，本次會議成果豐碩，台菲分享去年成立「漁業熱線通聯」以來的測試情形，並同意深化涉及海上漁業爭議的通報機制，雙方均肯定納卯港（Davao Port）船資共享有助共同打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported, unregulated, IUU）漁撈行為。

外交部提到，雙方另就漁業聯合投資、遠洋漁船直聘菲籍漁工、水產養殖合作，以及擴大彼此魚種基因庫多樣性等議題充分交流。

外交部指出，台菲雙方於2015年簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」，迄今已召開8次工作小組會議，此平台不僅保障雙方漁民權益及安全，增進互信，更為兩國漁業拓展永續發展、互惠共榮的合作。

菲律賓 外交部 馬尼拉

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