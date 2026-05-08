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美貿易法院判決川普10%關稅違法 經貿辦：僅適用原告進口商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川普總統在被最高法院判決對等關稅違法後，引用貿易法再對全球開徵10%關稅，7日再度被貿易法庭判決違法。行政院經貿辦表示，貿易法院的判決效力，僅適用原告的2家美國進口商及華盛頓州政府。（歐新社）
川普總統在被最高法院判決對等關稅違法後，引用貿易法再對全球開徵10%關稅，7日再度被貿易法庭判決違法。行政院經貿辦表示，貿易法院的判決效力，僅適用原告的2家美國進口商及華盛頓州政府。（歐新社）

美國聯邦貿易法院裁定美國總統川普的10%全球關稅措施不合法，引發外界關切是否又再次影響台美已經談妥的ART對等貿易協定？行政院經貿辦表示，貿易法院的判決效力僅適用原告的2家美國進口商及華盛頓州政府。

美國最高法院在今年2月判決川普政府的對等關稅措施違法，美國行政部門隨後引用「1974年貿易法」第122條徵收10%關稅，不過近日又傳出遭美國聯邦貿易法院裁定，10%的全球關稅措施不合法。引發外解關切是否又再次影響我方的輸美關稅以及台美雙方已談妥的ART對等貿易協定是否將受到影響？

行政院經貿談判辦公室表示，美國國際貿易法院於5月7日裁定，川普總統引用「1974年貿易法」第122條款以「收支平衡赤字」理由加徵10%臨時關稅，不符合法律定義，判定川普總統援引該條款徵收關稅係違法。美國國際貿易法院雖判定122關稅違法，但效力僅適用於本案原告中之兩家進口商Burlap and Barrel公司及Basic Fun公司，與有自行進口行為的華盛頓州州政府。

另一方面，外界也關切我方因應301調查的進度，經貿辦指出，為因應美方正進行中的301調查、維繫我國在台美ART談判取得之相對優勢與最佳待遇，我方密切與美方溝通，已經於4月15日前以我政府名義向美提交書面意見，並請駐美代表處派員出席4月28日及29日「禁止進口強迫勞動貨品」公聽會及5月5日至8日「結構性產能過剩」公聽會，並將針對公聽會涉我意見提出書面說明。

經貿辦強調，後續美方將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方將派員出席。同時，我方也會持續積極因應美方301調查，確保調查結果充分反映臺美談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。

關稅 川普 行政院

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