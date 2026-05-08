林佳龍：盼基於共榮立場 發展與宏都拉斯關係

外媒報導，宏都拉斯總統阿斯夫拉正重新審視前任政府與中國簽署的協議。展望台灣與宏都拉斯關係，外交部長林佳龍今天說，如同阿斯夫拉曾說「台宏關係比中宏關係好100倍」，台灣對此態度開放，希望基於共榮立場，發展台灣與宏都拉斯關係。

彭博報導，阿斯夫拉（Nasry Asfura）正在重新審視前任政府與中國簽署的協議，此舉可能有助於美國降低中國在拉美地區的影響力，並促使宏都拉斯重新承認台灣。

外交部下午在台北晶華酒店舉辦2026巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會，林佳龍與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）等巴國官員出席。

林佳龍會後接受媒體聯訪表示，台灣與宏都拉斯的關係，如同阿斯夫拉在宏國總統大選時所言，台宏關係比中宏關係好上100倍，宏都拉斯也很希望台灣能將過去的經驗，在宏都拉斯實現，特別是阿斯夫拉所關心的醫療、教育，以及透過科技產業創造工作機會，這也是台灣目前榮邦計畫所推動的重點。

林佳龍提到，潘尼亞訪台途中過境美國時，曾與阿斯夫拉開會，潘尼亞也有提及台灣經驗，也感謝潘尼亞分享巴台邦交之下合作發展的經驗。台灣的態度是開放的，也希望基於共榮的立場出發，發展與宏都拉斯關係。