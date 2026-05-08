韓國瑜明率跨黨派立委出訪英、法 推動國會外交

立法院會今三讀通過修正「醫療法」，雖將「三班護病比」入法，但最終卻未成功增設中央諮詢委員會，過去持續為此案努力的民眾黨立委邱慧洳在表決前被拍到痛哭的畫面。對此，她稍早受訪時表示，諮委成員至少有二分之一是護理界代表，這是她跟護理人員辛苦討論出來的數字，但今天卻沒有辦法守住...

2026-05-08 17:44