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韓國瑜明率跨黨派立委出訪英、法 推動國會外交
立法院長韓國瑜明天起到17日將率團前往法國、英國推動國會外交，出發前將在機場發表簡短談話，另預計將出席「歐洲台灣商會聯合總會」會員代表大會。包括民進黨立委林楚茵、國民黨立委張嘉郡及民眾黨立委邱慧洳都將隨同出訪。
韓國瑜就任立法院長後，曾在去年9月首度出訪，率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派立委代表團，前往日本東京、大阪進行國會外交，拜會日本國會「日華議員懇談會」，以及考察「2025大阪世界博覽會」。
立法院知情官員透露，韓國瑜預計9日晚間10時，在桃園機場發表行前簡短談話後，率訪團搭乘班機前往巴黎，出席歐洲台商總會年會活動，15日晚間在倫敦參加歐洲台商總會年會歡迎晚宴，16日上午將出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會。
訪問團循例依立法院政黨席次比例，推派代表參加。據了解，民進黨團將由立法院台灣法國國會友好協會長林楚茵，以及立委邱議瑩、李柏毅、王義川等人出席，國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋，及民眾黨立委邱慧洳等人也都將參加訪團。
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