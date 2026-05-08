軍公教持大陸證件查核 陸委會重申非「全面普查」：僅對初任調任者

陸委會今天重申，去年3月執行軍公教持中國大陸證件專案查核後，查核走向常態化、制度化，且僅適用於公務人員職務異動（例如初任、調任）時，不存在每年兩次「全面普查」的狀況。

立委翁曉玲表示，近期接獲公務人員、教師反映，人事單位催促簽署未在陸設籍或領用中國大陸身分證、定居證、護照的具結書；倘若不具結，將無法進用或調任，當事人還被主管機關列管。政府將「不具結」的後果不當連結公務人員的進用或調任，根本於法無據。

大陸委員會（陸委會）8日表示，採取具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。兩岸條例第9條之1明確規定，若有中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，也失去擔任志願軍職、公教人員資格；公務人員任用法、教育人員任用條例、國防法、法官法等法令也有相關規定。

陸委會強調，當事人若不配合查核，用人單位將無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業，政府辦理常態化、制度化查核是依法行政，僅在公務人員初任或調任時才辦理。

政府單位去年3月執行軍公教持陸證件專案查核。陸委會強調，去年專案查核期間，沒有意願配合查核者不會有不利處分，各單位僅有造冊、不會懲處。

陸委會重申，人事總處4月22日發文各機關是為了提醒，配合高普考、地方特考時間，對於初任、調任的公務人員持陸證件情況查核，應以各年度5月底前、11月底前作為辦理期程，不存在部分媒體所稱「每半年所有人都要查一次」情形，不存在「全面普查」狀況。